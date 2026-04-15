Personlig assistent till man i Upplands Väsby
Vi söker nu personlig assistent till kund som bor i Upplands Väsby
"Jag är en man på 59 år och bor i Bredden, Upplands Väsby.
Skulle beskriva mig som en social person med många intressen, men störst är mitt intresse för motorsport. Jag gillar även att umgås med mina vänner, antingen hemma eller på någon trevlig restaurang då och då. Sedan en MC olycka är jag nu mera rullstolsburen och i behov av personlig assistans.
Assistenterna som jobbar hos mig är ett glatt och sammansvetsat gäng som trivs tillsammans men behöver nu utökning. Vi söker därför dig som vill jobba deltid men som gärna är flexibel och kan hoppa in vid behov. Arbetspassen är förlagda dag, kväll och helg.
I arbetsuppgifterna som personlig assistent hos mig ingår bland annat att du ska vara behjälplig i måltidssituationer, personlig hygien, förflyttningar samt vid sedvanliga hushållsgöromål.
Det är ett plus om du har körkort."
Om anställningen
Anställningsformen är För viss tid så länge assistansuppdraget varar och löneformen är timlön. Arbestiderna varierar utifrån kundens behov: dag, kväll, natt (aktiv samt jour), vardag som helg.
Lön och övriga anställningsvillkor enligt kollektivavtal Personlig assistans, Vårdföretagarna - Kommunal.
Så här ansöker du
Du ansöker genom att klicka på knappen "ansök" längst ned till höger på sidan och svara på ett antal urvalsfrågor. Du ska även bifoga ditt CV. Du behöver inte bifoga något personligt brev.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Arbetsgivare Särnmark Assistans AB
(org.nr 556506-3772), https://www.sarnmark.se/
Upplands Väsby (visa karta
)
194 62 UPPLANDS VÄSBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rebecca Berghult rebecca.berghult@sarnmark.se
