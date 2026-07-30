Personlig assistent till man i Torslanda/Lilleby,50%
Göteborgskooperativet för Independent Living, GIL ek. för. / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Göteborg
2026-07-30
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgskooperativet för Independent Living, GIL ek. för. i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Vill du ha ett jobb där du verkligen gör skillnad – på riktigt?
Då kanske det är dig jag letar efter.
Jag är en man som bor i villa i Torslanda/Lilleby med min familj och vår katt (så det här jobbet passar tyvärr inte dig som är allergisk). Jag använder rullstol sedan 30 år tillbaka efter en ryggmärgsskada och behöver assistans i vardagen – med allt från hygien och förflyttningar till matlagning, tvätt och annat som hör hemmet till.
Till mitt team söker jag nu en personlig assistent som kan jobba morgon, dag och kväll ca 2 dagar/vecka.
Tjänsten är på ca 50%.
Vem är du?
För att jobbet ska funka bra tror jag att du:
– är ansvarsfull och pålitlig
– har lätt för att samarbeta men också kan ta egna initiativ
– är flexibel (livet är ju det) men också punktlig (det uppskattar jag)
– bor i eller nära Torslanda/Lilleby – restid är inte att leka med
Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet av assistansyrket – det viktigaste är att vi klickar och att du har viljan att hjälpa till.
Låter det som något för dig? Sök direkt – eller hör av dig om du undrar något.
GIL samordnar personlig assistans sedan 1989. För oss handlar personlig assistans om att skapa förutsättningar för att en person med funktionsnedsättning ska kunna leva det liv hen själv vill leva. I många uppdrag är den assistansberättigade själv arbetsledare, medan andra har utsett en ställföreträdande arbetsledare. Uppdrag och roller ser olika ut beroende på verksamhet och funktion.
GIL:s kontor ger stöd inom bland annat arbetsledning, administration, ekonomi, HR och utbildning. Tillsammans bidrar vi till att vardagen fungerar för både assistansberättigade och medarbetare inom kooperativet.
För att få och behålla trygga och engagerade medarbetare satsar GIL på utbildning och gemensamma aktiviteter.
• GIL:s assistenter har kollektivavtal med Fremia–Kommunal
• Friskvårdsbidrag upp till 2 500 kr/år
• Individuell lönesättning
• Utdrag ur polisens belastningsregister ska visas upp vid anställning
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, då urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgskooperativet för Independent Living, GIL ek. för.
, https://www.gil.se/jobba/
Mölndalsvägen 30B (visa karta
)
400 22 GÖTEBORG Arbetsplats
GIL Kontakt
Rekryteringsansvarig
Jenny Segrén 031-636489 Jobbnummer
10016404