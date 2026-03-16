Personlig assistent till man i Tomelilla(timanställning + semestervikariat)
Furuboda Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Tomelilla
2026-03-16
Om arbetsplatsen
Furuboda Assistans är en privat assistansanordnare i södra Sverige med rötter i den ideella Föreningen Furuboda. Bolaget skapades år 2005 och är ett växande företag. I dagsläget består Furuboda Assistans av ca 600 medarbetare. Vi strävar efter att vara ett föredöme inom hållbart företagande. För oss handlar hållbart företagande om att ha ett starkt kundfokus, välmående personal samt att eftersträva en låg klimat- och miljö-påverkan, samhällsengagemang och lönsamhet genomsyrar alla delar av vår verksamhet.
Om uppdraget
Nu söker vi en initiativtagande och aktiv assistent till ett uppdrag i Tomelilla. Kunden i fråga är en man i 45-års åldern med en muskelsjukdom. Han lägger mycket tid på träning och söker därför efter en assistent som uppskattar fysisk aktivitet.
Arbetsuppgifterna innefattar att följa honom i vardagen samt på fritidsaktiviteter och hjälpa honom med all ADL.
Arbetsplatsen är förlagd centralt i Tomelilla med god tillgång till kollektivtrafik.
Arbetstiderna är 09.00 - 09.00 med jour på natten.
Vi söker en assistent som kan hoppa in vid behov. Om du tror att du är rätt person för denna spännande roll, skicka in din ansökan med ditt CV och ett personligt brev där du beskriver din erfarenhet och varför du är intresserad av att bli personlig assistent.
Vi ser fram emot att höra från dig och välkomna dig till vårt team!
Intervjuer kommer ske löpande under rekryteringsprocessen så tveka inte på att skicka in din ansökan redan idag
Övrigt
Som anställd på Furuboda Assistans blir du erbjuden ett meningsfullt arbete med trygg anställning, friskvårdsbidrag på 2500 kronor, utbildningar och möjlighet till att utvecklas i ditt uppdrag. Vi tycker det är viktigt att medarbetare känner glädje och gemenskap på jobbet, och erbjuder därför en rad olika aktiviteter. Hos oss får du precis som våra kunder vara precis den du är. Vi har kollektivavtal och är medlemmar i IfA, Intresseföreningen för assistansberättigade, och möter deras höga kvalitetskrav som IfA-godkänd anordnare av personlig assistans. Ersättning
Kollektivavtal enligt Fremia Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Furuboda Assistans AB
(org.nr 556682-3638) Kontakt
Enhetschef
Jonas Wanker jonas.wanker@furuboda.se 044-781 47 46 Jobbnummer
9799903