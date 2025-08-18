Personlig assistent till man i Karlskoga
2025-08-18
Vi på Vivant assistans erbjuder personlig assistans till människor med funktionsvariation enligt lagen om stöd och service. Vår vision är att, i samarbete med den personliga assistenten, värna om kundenss självbestämmande, goda levnadsvillkor och möjlighet till frihet i det vardagliga livet.
Till grunden av vårt arbete på Vivant ligger en gedigen värdegrund och vår ambition är att anpassa det praktiska utförandet av vårt arbete för att det ska passa den enskilda individens behov.
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att arbeta med människor. Vidare ser vi att du är positiv, har en god kommunikativ förmåga, är stresstålig och har lätt för att komma in i en ny arbetsrutin.
Att ditt arbete präglas av ett gott omdöme och integritet är en självklarhet för dig. Vi sätter stort värde i att du värnar om andra människors välmående, drivs starkt av att skapa positiva relationer och har ett prestigelöst förhållningssätt till ditt arbete.
Tidigare erfarenhet av liknande arbete eller adekvat utbildning är meriterande men störst vikt kommer att läggas på personlig lämplighet då tjänsten innebär ett mycket nära samarbete med kunden.
OM TJÄNSTEN
Vi söker nu personliga assistenter till våran kund i Karlskoga.
Du ska vara en aktiv person som gillar träning då kunden har ett stort intresse för träningen och även går väldigt mycket på rehabilitering. Du får gärna ha ett musik intresse och ha humor då kunden är en tonårig.
Vi ser gärna att du är i mellan 25-37 år för att vara den perfekta matchen med våran kund.
Det är mycket viktigt att du är flexibel, snabbtänkt och lyhörd till hur du bäst kan hjälpa kundens utefter deras behov. Du kommer stundtals att ingå i ett arbetsteam och bör därför även ha en god samarbetsförmåga.
Vi söker endast timvikarie
Arbetstid och tjänstgöringsgrad: Vikarie
Lön: Timlönen är fast enligt överenskommelse. Övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde: omgående
Rekryteringsprocessen Vivants's Rekryterare kommer att läsa igenom din ansökan och sedan återkomma ifall du blir aktuell för en intervju.
Vi kommer begära utdrag ur belastningsregistret därmed är det bra att du redan nu beställer den via länken nedan:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Vill du veta mera om oss eller tjänsten så är du varmt välkommen att kontakta oss!
Hälsningar
Vivant Assistans https://www.vivant.se/ Ersättning
