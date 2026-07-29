Personlig assistent till man i Degeberga - vikariat 62,5 %
Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kristianstad Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kristianstad
2026-07-29
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Vill du arbeta som personlig assistent och bidra till allas lika rätt till ett bra liv?
I rollen kommer du göra skillnad i människors vardag och tillsammans med oss arbeta efter Humanas vision – Alla har rätt till ett bra liv.Publiceringsdatum2026-07-29Om tjänsten
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). I din roll som personlig assistent kommer du huvudsakligen att hjälpa kunden med allt som uppstår i vardagen samt med grundläggande behov. Ditt arbete innebär att värna om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt. Varje assistans är unikt anpassad utifrån kundens liv och därför kan arbetsuppgifter variera beroende på arbetsplatsen.
Vår kund är en man i 57 års åldern som är bosatt i Degeberga. Vår kund lever med en förvärvad hjärnskada och har behov av stöd och hjälp med allt i sin vardag.
Han tycker om att åka iväg på utflykter och olika aktiviteter och har ett stort intresse för bilar, motorer och folkrace. Assistenterna som arbetar hos kunden idag har alla arbetat tillsammans i många år och det är en härlig arbetsgrupp med mycket omtanke för varandra och kunden.
Vem är du?
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker därför dig som är lyhörd, engagerad och ansvarstagande. Det är även viktigt att du kan ta egna initiativ och se vad som behöver göras. För att trivas som personlig assistent är det viktigt att det finns bra personkemi mellan dig som assistent och kunden.
Vi ser gärna att du är en positiv, flexibel, ansvarsfull och strukturerad person med god självinsikt som är van att möta människors olika behov.
För tjänsten krävs det att du:
har tidigare erfarenhet av arbete inom vård/omsorg eller personlig assistans
har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
har B-körkort och tillgång till bil (för att kunna ta sig till arbetsplatsen)
har god fysik
tål pälsdjur, då det finns katter i kundens hem
För tjänsten är det meriterande om du:
har erfarenhet av arbete med förflyttningshjälpmedel
har erfarenhet av lågaffektivt bemötande
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön
Tjänsten är ett vikariat från 2026-08-10 till och med 2027-05-31. Aktuell anställningsform är "så länge assistansuppdraget varar" med slutdatum och tjänstgöringsgraden är på 62,5 %. Arbetstiderna är förlagda kl. 07.00-16.00 eller kl. 14.00-21.30, på vardagar och helger.
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde 2026-08-10 eller enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos Humana är det viktigt att både du som assistent och kunden känner er trygga i samarbetet. Därför får du som ny assistent en introduktion som är anpassad både till yrkesrollen och till den kund du ska arbeta hos. Du får även tillgång till relevanta utbildningar och möjlighet att utvecklas i din roll – så att du har goda förutsättningar att trivas och känna dig trygg i ditt arbete. Humana har kollektivavtal, försäkringar och friskvårdsförmån.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Marina Pearsonmarina.pearson@humana.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8144228-2122045". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://jobb.humana.se
291 32 (visa karta
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291 32 KRISTIANSTAD Arbetsplats
Humana Jobbnummer
10015407