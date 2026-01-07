Personlig assistent till man i Charlottenberg, start omgående
Vi söker en personlig assistent på ca 70% med start omgående till en en man i Charlottenberg.
Vi letar efter en engagerad och ansvarsfull person som kan hjälpa till att stödja och underlätta vardagen för vår uppdragsgivare. Du kommer att ansvara för olika uppgifter som att assistera vid personlig hygien, hjälpa till vid måltider och utföra dagliga sysslor i hemmet.
Vi ser gärna att du delar vår uppdragsgivares intressen för jakt, fiske, motorsport och skruva i garaget men det är inget krav för att söka tjänsten. Det viktigaste är att du är lyhörd och kan anpassa dig till olika situationer. Vi ser också gärna att du har en god förmåga att kommunicera och kan arbeta självständigt.
Arbetstiden innefattar dygnspass med sovande jour fördelat på både vardagar och helger. Detta ger dig flexibilitet i ditt schema och möjlighet att ha en balans mellan arbete och privatliv. Vi välkomnar både manliga och kvinnliga sökande att ansöka.
Körkort och tillgång till egen bil då det behövs för att ta sig till arbetsplatsen. Hund finns i hemmet.
Vi erbjuder dig en spännande möjlighet att arbeta som personlig assistent och göra en verklig skillnad i någons liv. Om du är intresserad av att bli en del av vårt team så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag.
Rullarnas är lokalt förankrade med kontor i Torsby sedan 2004 och i Karlstad sedan 2014 men verkar över hela Sverige. Ca 65 assistansberättigade har valt Rullarnas som utförare och verksamheten har totalt ca 350 anställda. Rullarnas har sedan 2011 tillstånd av IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg, att utföra personlig assistans. Rullarnas mål är att ge både uppdragsgivaren och personal bästa möjliga förutsättningar för att känna sig trygga i sina roller. Rullarnas vision är att erbjuda fler uppdragsgivare personlig assistans av hög kvalitet där de personliga assistenternas kompetens och utveckling är högt prioriterad. Rullarnas ska anordna personlig assistans enligt LSS intentioner och vara måna om att utföra en assistans med högsta kvalitet och alltid respektera uppdragsgivarens önskemål och assistenternas anställningsförhållanden.
• B (Personbil)
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Jessica Jardler jessica@rullarnas.se 054-2033316
9670834