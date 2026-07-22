Personlig assistent till man i centrala Uppsala (deltid och vikarietjänst)
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uppsala Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Uppsala
2026-07-22
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige
Jag söker dig som vill jobba hos mig som vikarie och på deltid, perfekt för dig som vill ha ett extrajobb!
Jag är en ung man som bor i egen lägenhet i centrala Uppsala och söker just nu efter dig som vill arbeta i min assistans! Tjänsten är en timanställning men det finns möjlighet att få en mer permanent rad i framtiden. Arbetet är ofta ganska lugnt, så är man student så finns det möjlighet att studera på jobbet.
Att vara min assistent är varierande, ena dagen kanske vi går ut och äter på restaurang och badar eller så tar vi en promenad och efteråt kollar på Youtube. Jag saknar talande språk och använder bildstöd i min kommunikation, så det är bra om du är kreativ och vi kan hitta andra sätt att förstå varandra.
Erfarenhet av att jobba med autism är meriterande, men inget krav.
Jämnårig dvs åldersspannet 20-35 år är en fördel då jag föredrar jämnåriga assistenter.
Arbetstiderna är förlagda främst till eftermiddag, kväll och natt. Helgarbete kan förekomma.
Natten är sovande jour och alla pass är lagda över natten, därför måste du vara bekväm med att jobba natt.
Ser fram emot din ansökan och komplettera gärna din ansökan med en video!
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG: Din arbetsgivare blir JAG Personlig assistans. Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Många assistansanvändare i JAG är engagerade i Riksföreningen JAG.
Läs mer om oss på JAG.SE
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll via Fortcheck som skickas ut till dig som kandidat via mejl och sms. Bakgrundskontrollen sker helt på dina villkor - du utför själv kontrollen och får ta del av resultatet. Du väljer sedan huruvida du vill skicka vidare informationen till oss eller avbryta.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Här kan du läsa om alla förmåner du erbjuds som personlig assistent hos oss.
Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Välkommen du också!
Vill du veta mer om yrket personlig assistent?
Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332)
753 19 UPPSALA Arbetsplats
JAG Personlig Assistans Jobbnummer
10009126