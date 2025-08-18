Personlig assistent till man i Bålsta, Uppsala län
2025-08-18
Är du min nästa assistent och vår nästa kollega? Vill du, tillsammans med dina kollegor, sätta guldkant på min tillvaro?
Vem är då jag?
Jag är en 51 årig man som bor i en villa med min hund (som är en långhårig chihuahua) i Bålsta. Jag sitter i rullstol, har en ansiktsförlamning samt har en hörselnedsättning efter en vårdskada 2015.
Jag söker nu flera personliga assistenter som vill arbeta hos mig i Bålsta! I rollen som min assistent kommer du göra skillnad i mitt liv och tillsammans med dina kollegor arbeta med att hjälpa mig till ett bra liv! Om tjänsten
Du som assistent förväntas, tillsammans med mig, kunna planera, organisera och strukturera dagen på ett självständigt sätt, att kunna ta egna initiativ. Du följer med mig i vardagen i allt som händer. Du är helt enkelt en förlängning av mig! Krav på körkort, samt svenska och engelska i tal och skrift. Som min assistent är det avgörande att kunna visa tålamod, vara lyhörd och flexibel i ditt arbetssätt.
Vem är du?
Du är en ärlig, noggrann, ansvarstagande och pålitlig person med mycket empati. Du har förmågan att ta egna initiativ, har tålamod, social förmåga samt kunna sätt dig in i min situation och vara mycket lyhörd. Kvalifikationer
Flytande svenska i tal och skrift
Körkort B
Inte vara allergisk mot hundar
Vad får du?
Friskvård och introduktion.
Arbetstid och tjänstgöringsgrad
Tjänst 1:
Timanställning/vid behovErsättning
Fast timlön enligt överenskommelse, övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.Tillträde
Enligt överenskommelse
Vad händer nu?
Jag ser gärna att du ansöker snarast då jag går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten/tjänsterna innan sista ansökningsdag. Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta mig skriftligen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
tj.assistans.balsta@gmail.com Arbetsgivare Tajt Assistans AB
(org.nr 559272-8116)
Åsvägen 45 (visa karta
)
746 51 BÅLSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9463986