Personlig assistent till man i 65-årsåldern - sommar schema med dygns pass
God Assistans i Mitt AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Skellefteå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Skellefteå
2026-03-16
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos God Assistans i Mitt AB i Skellefteå
, Robertsfors
, Piteå
, Luleå
, Umeå
eller i hela Sverige
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
Personlig assistent till man i 65-årsåldern - dygnspass i Storselet, Kåge
Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent i sommar hos en man i 65-årsåldern bosatt i Storselet, Kåge.
Uppdraget innebär dygnspass och du blir en viktig del av kundens vardag och trivsel. Publiceringsdatum 2026-03-16
Kunden tycker om att se på TV och serier, samt föra samtal om livet och vardagen.
Han uppskattar en lugn och trygg assistent som finns nära till hands och kan bidra till en harmonisk tillvaro.Dina arbetsuppgifter
Som personlig assistent kommer du att:
• Stödja kunden i alla moment av daglig livsföring
• Hjälpa till med personlig omvårdnad
• Skapa struktur och trygghet i de dagliga aktiviteterna
• Vara ett socialt stöd och bidra till gemenskap
Arbetstid
• 7 dygnspass per 4-veckorsperiod under veckorna 28-32 med möjlighet att fortsätta med en mindre rad och som vikarie.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
• Behärskar svenska i tal och skrift
• Är trygg, lyhörd och har ett genuint intresse för att arbeta med människor
• Har erfarenhet från vård eller omsorg - meriterande, men inget krav
• Är mån om att skapa en god relation med kunden - det är viktigast av alltKvalifikationer
• Körkort och tillgång till bil (nödvändigt för att ta sig till arbetsplatsen)
För att styrka din rätt att arbeta i Sverige behöver du kunna uppvisa svenskt pass/personbevis, uppehållskort (EU) eller uppehålls- och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU).
Vid frågor kontakta: frida.lundmark@godassistans.se Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Assistans i Mitt AB
(org.nr 556883-2538) Arbetsplats
God Assistans Jobbnummer
9800358