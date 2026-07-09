Personlig assistent till man i 35 årsåldern i Kalmar
Libra Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kalmar Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kalmar
2026-07-09
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Vi söker en erfaren och trygg assistent som vill arbeta hos vår kund i Färjestaden.
Kunden är en glad man i 35 årsåldern som tycker om att titta på film, skriva böcker och lyssna på musik. För att kunna passa i rollen är det viktigt att du förstår vikten av personlig integritet. Då kunden uppskattar och behöver egen tid under dagen är är det viktigt att du som assistent kan hålla dig i bakgrunden, samt veta när du behöver kliva in.
Dina arbetsuppgifter kommer att vara varierande med allt ifrån förflyttningar, personlig hygien, hushålls sysslor som matlagning och städning, aktiviteter mm. Kunden har egen bil som han kör, men det är meriterande om även du har körkort.
Krav: Rökfri och ej pälsdjursallergi då kunden har katt. Att du tidigare arbetat som personlig assistent och förstår vad arbetet innebär. Viktig information är att kunden är infektionskänslig.
Arbetstiden är förlagd dag och kvällstid, samt varannan helg både vardag och helg mellan 09.00-17 i nuläget men kan eventuellt utökas i framtiden, tillträde omgående.
Tjänsten: Vi söker flera assistenter och tjänsterna kommer ligga mellan 50-100%.
Vi utför bakgrundskontroll.
Du behöver uppvisa utdrag ur belastnings- och misstankeregistret vid anställning hos barnkund.
Vi utför äkthetskontroll på utdragen!
Välkommen med din ansökan!
Vilka är vi?
Vi ingår i Hedera Assistans - en trygg, väletablerad och professionell aktör inom personlig assistans med hjärtat på rätt ställe. ❤️
Vi har ett av världens viktigaste jobb - att stötta de som behöver samhällets stöd allra mest! Och det är vi stolta över. Idag finns vi på ett flertal ställen i Sverige, men vår vision är att fortsätta växa i landet och stötta ännu fler till en berikande vardag. Inom Hedera Assistans finns Libra Assistans, Assistanspoolen och Livsanda Assistans. Här arbetar enastående människor med olika bakgrunder som förenas med energi och glädje för att förmedla livskvalitet. Tillsammans har vi en och samma ledstjärna - att handling, tanke och ord alltid ska överensstämma. Vår verksamhet är uppbyggd på en trygg och stabil värdegrund. Alla ska få möjlighet till självbestämmande, ett innehållsrikt liv med trygghet och ett gott mående. Att vi dagligen bidrar och skapar en meningsfull vardag för dessa människor gör oss både stolta och lyckligt lottade. Genom en genuin passion och med ett hjärta för såväl kunder som medarbetare bildar vi en välmående verksamhet som fortsätter att blomstra. Det är kärnan i organisation och vårt arbete.
Vi hoppas att just du vill bli vår nästa personliga assistent. Ansök redan idag, så hörs vi! ☺️ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8047399-2095077". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Libra Assistans AB
(org.nr 556694-1554), https://jobb.hederaassistans.se
Brandstationsgatan (visa karta
)
386 31 FÄRJESTADEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hedera Assistans Jobbnummer
9998504