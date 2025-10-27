Personlig assistent till livsglad kvinna i Oskarshamn
2025-10-27
Evanda Assistans jobbar för möjligheten till en personligt anpassad assistans, där individens behov och vilja sätts i första hand.
Vår dröm och vision är ett företag som skapar möjligheter och ett företag som är det självklara valet för assistansberättigade som själva vill styra över och ta ansvar för sin vardag.
Uppdraget Evanda Assistans har är att erbjuda våra kunder möjligheten att förbli så oberoende som möjligt, utifrån vårt engagemang, vår kunskap och erfarenhet.
Hon bor i ett vackert och välanpassat hus i Oskarshamn, omgiven av natur och lugn. Hemmet är utrustat med bil, vilket gör att körkort krävs. Tillsammans med två personliga assistenter dygnet runt får hon stöd i allt från personlig hygien och måltider till att delta i vardagens små och stora äventyr.
Hon uppskattar promenader, att plocka svamp, lägga pussel, pyssla, lyssna på musik och bara få vara i naturen. Du som assistent har en viktig roll i att hitta på roliga, stimulerande och trygga aktiviteter tillsammans med henne.
Hon har en psykisk funktionsnedsättning och kan ibland må väldigt dåligt. På grund av ett självskadebeteende får hon inte lämnas ensam. Därför söker vi dig som är trygg, lyhörd, ansvarstagande och har ett genuint engagemang för att arbeta med människor med psykisk ohälsa. Erfarenhet av liknande arbete är meriterande, särskilt med självskadebeteende.
Vi söker dig som:
Är empatisk, stabil och närvarande
Har god samarbetsförmåga men också trivs med att arbeta självständigt
Kan arbeta långa pass (dygnet runt-tjänstgöring)
Har erfarenhet av eller intresse för att arbeta med psykiska funktionsnedsättningar
Har körkort (meriterande men inget krav)
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Introduktion och stöd ges av erfarna kollegor och arbetsledning.
Vill du vara med och göra skillnad - på riktigt? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
Sista dag att ansöka är 2025-09-09
