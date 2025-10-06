Personlig assistent till liten tjej i Svenljunga - 4 deltidsanställningar m
Levanda Personlig Assistans är ett litet och personligt assistansföretag med stor omsorg för våra anställda. Vi önskar engagerade och positiva medarbetare som brinner för att arbeta med människor.
Personlig assistent till liten tjej i Svenljunga - 4 deltidsanställningar med möjlighet till heltid
Vi söker nu fyra engagerade och pålitliga personliga assistenter till en glad och charmig flicka på 1,5 år i Svenljunga. Tjänsterna är deltid, med goda möjligheter till utökad arbetstid och heltid för rätt person.
Flickan har omfattande behov och behöver hjälp med alla moment i vardagen. Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Assistera vid andning (övervakning och hantering av andningshjälpmedel)
Sondmatning
Blöjbyten och hygien
Övriga moment som ingår i arbetet som personlig assistent
Du kommer att vara en viktig del av hennes dagliga liv, både i hemmet och vid aktiviteter utanför hemmet. Det finns även syskon i familjen, och det är viktigt att du känner dig trygg i en familjemiljö med små barn.
Viktig information om arbetsmiljön
Det finns en hund i hemmet, vilket gör att du inte får vara allergisk eller hundrädd.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Är rökfri (krav)
Har körkort och tillgång till egen bil (krav)
Är van vid små barn (krav)
Har ett stort hjärta, tålamod och ansvarskänsla
Är trygg, lyhörd och flexibel
Erfarenhet av vård, omsorg eller arbete som personlig assistent är meriterande men inte ett krav - personlig lämplighet är det viktigaste.
Arbetstid och anställningsform
Deltidsanställningar med möjlighet till heltid
Arbetspass kan förekomma dag, kväll, natt (vaken) och helg
Start enligt överenskommelse
Placeringsort
Arbetsplatsen är i Svenljunga.
Vill du göra skillnad i ett barns liv och bli en del av ett meningsfullt arbete i en familjär miljö? Välkommen med din ansökan!
Kollektivavtal: Bransch G Ersättning
Månatlig löneutbetalning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Levanda Personlig Assistans AB
(org.nr 556818-0151) Kontakt
Flutura Petri 0313832646 Jobbnummer
9542126