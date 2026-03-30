Personlig assistent till liten tjej - vaken natt Mullsjö
Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.
Vi söker dig som vill göra skillnad.
Söker dig som vill jobba som personlig assistent åt ett barn. Jobbet är som vikarie som personlig assistent åt en flicka på 13 år som bor med sin familj i Mullsjö.
Flickan har ett stort hjälpbehov och behöver hjälp med det mesta. Hon har autism, epilepsi, cp skada och sitter i rullstol. Arbetet innebär även till viss del medicinering och tunga lyft. Hjälpmedel finns i hemmet. Viktigaste är att du är lugn, lyhörd med en stor empatisk förmåga.
Du måste prata svenska obehindrat.
Du behöver ha körkort och tillgång till bil.
Vi söker dig som är:
* Trygg
* Lugn
• Glad
• Mogen
• Initiativrik
* Lyhörd
* Som tycker om musik / att sjunga
Vi söker dig som söker ett extrajobb utöver din ordinarie sysselsättning. Du kommer bli erbjuden arbete under ordinarie assistenters frånvaro och semester. Sommarjobb finns!
Arbetstiderna är samtliga nätter mellan 21:30 -07:30.
Erfarenhet av barn, autism och vården är meriterande
Arbete i förskola eller som elevassistent är meriterande.
Välkommen med din ansökan !Rekrytering sker löpande och vi anställer omgående för rätt person. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-18 Arbetsgivare Alma Assistans AB
(org.nr 556791-9062)
553 05 JÖNKÖPING Arbetsplats
Alma assistans AB Kontakt
Angelica Soylu angelica.soylu@friab.se 0702178253 Jobbnummer
9828887