Personlig assistent till liten tjej - vaken natt Mullsjö

Alma Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Mullsjö
2026-03-30


Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Mullsjö, Habo, Jönköping, Tidaholm, Ulricehamn eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Alma Assistans AB i Mullsjö, Habo, Jönköping, Tidaholm, Ulricehamn eller i hela Sverige

Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.

Vi söker dig som vill göra skillnad.
Söker dig som vill jobba som personlig assistent åt ett barn. Jobbet är som vikarie som personlig assistent åt en flicka på 13 år som bor med sin familj i Mullsjö.
Flickan har ett stort hjälpbehov och behöver hjälp med det mesta. Hon har autism, epilepsi, cp skada och sitter i rullstol. Arbetet innebär även till viss del medicinering och tunga lyft. Hjälpmedel finns i hemmet. Viktigaste är att du är lugn, lyhörd med en stor empatisk förmåga.
Du måste prata svenska obehindrat.
Du behöver ha körkort och tillgång till bil.

Vi söker dig som är:
* Trygg
* Lugn
• Glad
• Mogen
• Initiativrik
* Lyhörd
* Som tycker om musik / att sjunga

Vi söker dig som söker ett extrajobb utöver din ordinarie sysselsättning. Du kommer bli erbjuden arbete under ordinarie assistenters frånvaro och semester. Sommarjobb finns!
Arbetstiderna är samtliga nätter mellan 21:30 -07:30.

Erfarenhet av barn, autism och vården är meriterande
Arbete i förskola eller som elevassistent är meriterande.

Välkommen med din ansökan !Rekrytering sker löpande och vi anställer omgående för rätt person.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-18
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivare
Alma Assistans AB (org.nr 556791-9062)
553 05  JÖNKÖPING

Arbetsplats
Alma assistans AB

Kontakt
Angelica Soylu
angelica.soylu@friab.se
0702178253

Jobbnummer
9828886

Prenumerera på jobb från Alma Assistans AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Alma Assistans AB: