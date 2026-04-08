Personlig assistent till liten pojke i Umeå

Trygga Assistans I Norr AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Umeå
2026-04-08


Nu söker vi en engagerad och lyhörd person till ett meningsfullt uppdrag!

Det innebär att vara stöd till ett barn med ett hjälpbehov under dagar, kvällar och ibland nätter.

Det här jobbet passar dig som brinner för att arbeta med barn, som har hjärtat på rätt plats och som vill göra skillnad varje dag.

Om uppdraget:

Ditt uppdrag är att finnas som stöd till vår kund under framförallt dagar och kvällar men vissa nätter kan även bli aktuella.

Vi söker dig som är flexibel och även dig som kan hoppa in som vikarie vid behov.

Det är meriterande om du även kan arbeta vaken natt, men inget krav eftersom vårt aktuella behov är att stärka upp dagar samt kvällar.

Eftersom detta är en deltid går det bra att kombinera med andra sysselsättningar och hobbys

Det är en väldigt aktiv arbetsplats där mycket fokus läggs på träning för att hjälpa barnets utveckling.

Meriterande är om du:

• Har mycket livserfarenhet och tar jobbet på stort ansvar.

• Om du har b-körkort men inget krav

Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:

Omvårdnad och förflyttningar

Hushållssysslor och hjälp i hemmet

Göra vardagen smidig och möjlig

Hjälpa till med träning

Vem passar för jobbet?

Du behöver ha god fysik, eftersom förflyttningar ingår.

Du behöver även vara en lyhörd och omsorgsfull person som vill jobba för barnens utveckling.

Arbetstider:

Passen är främst dag och kväll men kan förekomma vaken natt vid behov

Låter det intressant?

Skicka ditt CV och en presentation av dig själv. Vi ser fram emot att höra från dig!

Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Trygga Assistans i Norr AB (org.nr 556824-4809), https://tryggassistans.se
Västra Norrlandsgatan 11c (visa karta)
903 27  UMEÅ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Trygg Assistans

Kontakt
Medarbetare
Felicia Wiberg Eriksson
felicia@tryggassistans.se

Jobbnummer
9841469

