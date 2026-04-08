Personlig assistent till liten pojke i Umeå
2026-04-08
Nu söker vi en engagerad och lyhörd person till ett meningsfullt uppdrag!
Det innebär att vara stöd till ett barn med ett hjälpbehov under dagar, kvällar och ibland nätter.
Det här jobbet passar dig som brinner för att arbeta med barn, som har hjärtat på rätt plats och som vill göra skillnad varje dag.
Om uppdraget:
Ditt uppdrag är att finnas som stöd till vår kund under framförallt dagar och kvällar men vissa nätter kan även bli aktuella.
Vi söker dig som är flexibel och även dig som kan hoppa in som vikarie vid behov.
Det är meriterande om du även kan arbeta vaken natt, men inget krav eftersom vårt aktuella behov är att stärka upp dagar samt kvällar.
Eftersom detta är en deltid går det bra att kombinera med andra sysselsättningar och hobbys
Det är en väldigt aktiv arbetsplats där mycket fokus läggs på träning för att hjälpa barnets utveckling.
Meriterande är om du:
• Har mycket livserfarenhet och tar jobbet på stort ansvar.
• Om du har b-körkort men inget krav
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:
Omvårdnad och förflyttningar
Hushållssysslor och hjälp i hemmet
Göra vardagen smidig och möjlig
Hjälpa till med träning
Vem passar för jobbet?
Du behöver ha god fysik, eftersom förflyttningar ingår.
Du behöver även vara en lyhörd och omsorgsfull person som vill jobba för barnens utveckling.
Arbetstider:
Passen är främst dag och kväll men kan förekomma vaken natt vid behov
Låter det intressant?
Skicka ditt CV och en presentation av dig själv. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Trygga Assistans i Norr AB
(org.nr 556824-4809), https://tryggassistans.se
Västra Norrlandsgatan 11c (visa karta
)
903 27 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Trygg Assistans Kontakt
Medarbetare
Felicia Wiberg Eriksson felicia@tryggassistans.se Jobbnummer
9841469