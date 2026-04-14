Personlig assistent till levnadsglad kvinna i Mölnlycke på 75%
2u Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Härryda
2026-04-14
Publiceringsdatum2026-04-14Om tjänsten
Vi söker nu personliga assistenter som vill arbeta ca. 75% hos en levnadsglad kvinna vid namn Ragny. Arbetstiderna avser vardagar som helger och det finns både dag, kväll- och nattpass.
Ragny har en stor assistentgrupp och det viktiga för Ragny är att hitta personer som har ett långsiktigt intresse av att arbeta som professionell personlig assistent och som kan växa i rollen. Tidigare erfarenheter är inget krav om personkemin är den rätta.
Du kommer tillhöra en arbetsgrupp med flera assistenter med varierande tjänstgöringsgrader. Arbetet är kan både utgöra enkel och dubbelassistans beroende på hjälpinsats.
På fritiden älskar Ragny att leva ett aktivt liv, vara utomhus, hitta på saker, odla blommor i trädgården, träffa vänner, sola på stranden, gå på utställningar, gårdsbutiker, gå på konserter mm. Ragny har tillsammans med hennes man en stuga i Mellbystrand som de älskar att åka till, vilket även kan innebära att du som assistent följer med.
När hon inte är ledig eller har semester, så arbetar Ragny som barnneurolog.
Ragny har varit med om en olycka och råkat ut för en ryggmärgsskada, vilket du kan läsa mer om på hennes blogg: ragnysangels.wordpress.com (http://ragnysangels.wordpress.com)
Arbetsplatsen ligger i Mölnlycke och med Buss X4 (zon 1) från Korsvägen i Göteborg är du här på 25 minuter. Under sommaren avser arbetsplatsen Mellbystrand.
Om digDu som assistent är med vid alla dagliga aktiviteter, samt hjälper till med träning, stretching och positionering. Det krävs med andra ord att du själv är i god fysisk form.
Assistenterna arbetar mycket efter rutiner för att Ragnys liv och kropp skall fungera så bra som möjligt. Det är viktigt att du är pigg, positiv, noggrann, stark, pålitlig och punktlig.
Du måste dessutom ha körkort, eftersom du kommer att köra hennes bil (automat) på dagarna. Är du intresserad av enbart nattpass så är inte körkort ett krav.Profil
Arbetslivserfarenhet meriterande
Ambitiös, noggrann och pålitlig
Svenska eller engelska krav
Körkort krav
Vi erbjuder
Vi erbjuder en anställning med kollektivavtal och friskvårdsbidrag. Du kommer att arbeta i ett team med flera assistenter och få möjlighet att växa i rollen. Arbetet är varierat och innebär både dag, helg, kväll- och nattpass.
Om anställningenAnställningen är på ca 75%. Arbetet utförs i Mölnlycke, med möjlighet till sommararbete i Mellbystrand. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare 2u Assistans AB
(org.nr 559156-0262)
435 30 HÄRRYDA
För detta jobb krävs körkort.
2U Assistans
