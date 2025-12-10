Personlig assistent till kvinnlig kund med ALS (Centrala Handen)
Assistansporten AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Haninge Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Haninge
2025-12-10
Assistansporten AB är ett företag som arbetar med hemtjänst, personlig assistans, ledsagning och avlösning. Vi värnar om kontinuitet och inflytande från kunden över sina insatser. Assistansporten arbetar i södra Stockholmsområdet.
Vi söker en kvinnlig personlig assistent till en kund som bor i centrala Handen. Kunden har ALS och behöver trygg, lugn och erfaren personal som kan ge stöd i alla delar av vardagen.
Arbetstider
* Dagpass: 08:00-20:00
* Nattpass: 20:00-08:00
Kunden är en kvinna med ALS som behöver hjälp med exempelvis förflyttningar, personlig omvårdnad, kommunikation och att skapa struktur i sin dag. Du arbetar i kundens hem i en lugn och trygg miljö.Dina arbetsuppgifter
* Stöd i dagliga rutiner
• Hantering av hostmaskin, sugmaskin och ventilator enligt instruktioner
* Personlig hygien och omvårdnad
* Hjälp med kommunikation
* Lättare hushållssysslor
* Förflyttningar och positionering
* Trygg närvaro under dag- och nattpass
Vi söker dig som
* Har erfarenhet av ALS, eller liknande vårdbehov
* Talar och förstår mycket god svenska
* Är lugn, tålmodig och trygg
* Är ansvarsfull, självständig och pålitlig
Vi erbjuder
* Trygga anställningsvillkor/kollektivavtal
* Introduktion på plats
* Stöd av arbetsledare
* Ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnadSå ansöker du
Skicka in ditt CV och ett personligt brev där du kort beskriver:
* Vem du är
* Din erfarenhet av omsorg/ALS
* Varför du passar för tjänsten
Vi kommer att hålla korta intervjuer löpande för att lära känna dig och se om du är rätt person för kunden.
Registerutdrag
Vi på Assistansporten AB värnar om våra kunders säkerhet och trygghet och har som rutin att kontrollera registerutdrag på samtliga personer som anställs i företaget. Detta innebär att vi vid en anställning kommer begära ett registerutdrag från dig innan du får börja arbeta. Du beställer själv registerutdraget enligt LSS från polisen.
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: pa@assistansporten.se
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556940-1507)
Markörgatan 10 (visa karta
)
136 44 HANDEN Kontakt
Arbetsledare
Mariama Gieteh mariama@assistansporten.se
9637539