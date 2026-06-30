Personlig assistent till kvinnlig brukare i Sörfors
Umeå Kommun, Stöd och omsorg, Personlig assistans / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Umeå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Umeå
2026-06-30
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Funktionshinderomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.
Personer under 65 år som har en funktionsnedsättning och omfattande behov av stöd och hjälp kan söka personlig assistans. En personlig assistent hjälper någon med grundläggande behov, till exempel att äta, klä på sig, tvätta sig och kommunicera. Assistansen är individuellt anpassad och ska ge ökade möjligheter för personer med funktionsnedsättning att leva ett självständigt liv.
Vi söker nu personliga assistenter till en kvinnlig brukare bosatt i Sörfors. Om du vill arbeta med något som verkligen gör skillnad och tycker om att hjälpa andra och skapa meningsfulla dagar, då kan detta vara rätt jobb för dig!Publiceringsdatum2026-06-30Arbetsuppgifter
Du kommer att stötta och hjälpa en kvinna med hennes dagliga aktiviteter och rutiner. Arbetet sker främst i hemmet men också på andra platser där brukaren befinner sig i sin vardag. Du bidrar till att skapa struktur och ordning genom att upprätthålla goda rutiner.
Arbetet innefattar bland annat omvårdnad, förflyttningar, utomhusvistelser och andra förekommande hushållssysslor. Du jobbar efter de rutiner som finns, är aktiv i de utvecklingsområden som genomförs och planeras. I övrigt ingår även en del administrativa arbetsuppgifter som tex. dokumentation.
• Tunga lyft förekommer, förflyttningshjälpmedel ska användas.
• Arbetstiden är förlagd dag, kväll, helg och jour på natten.
Om dig
Som personlig assistent behöver du vara lyhörd och empatisk, med förmågan att sätta brukarens behov i fokus. Du är ansvarstagande, pålitlig och trivs med att skapa trygghet och struktur i vardagen. Flexibilitet och tålamod är viktigt, liksom en god samarbetsförmåga och ett respektfullt bemötande. I rollen ingår ofta praktiska moment, så noggrannhet och en positiv inställning till att hjälpa till där det behövs är värdefulla egenskaper. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
B-körkort samt tillgång till egen bil
Obehindrade kunskaper i det svenska språket i tal och skrift
Meriterande
Utbildad undersköterska, vårdbiträde eller annan vårdutbildning
Erfarenhet av vårdarbete
Varmt välkommen med din ansökan!
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Detta görs som ett sista steg i rekryteringsprocessen.
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare liv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: Flytta - Umeå kommun
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Kommun
(org.nr 212000-2627), http://www.umea.se/ledigajobb
Skolgatan 31 A (visa karta
)
901 84 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Umeå kommun, Stöd och omsorg, Personlig assistans Kontakt
enhetschef
Elin Hellström elin.hellstrom@umea.se Jobbnummer
9985964