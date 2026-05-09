Personlig assistent till kvinna utanför Sävsjö, deltidstjänst och behov
Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sävsjö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Sävsjö
2026-05-09
, Vetlanda
, Nässjö
, Eksjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Frösunda Personlig Assistans AB i Sävsjö
, Vetlanda
, Nässjö
, Eksjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Beskrivning av tjänsten som (xxx)
Vi söker personliga assistenter till kvinnlig kund utanför Sävsjö för omgående arbete samt arbete under sommaren med fortsatt tjänst i deltidsomfattning.
Kunden är en kvinna i 65-års åldern som för flera år sedan drabbades av Alzheimers. Hennes fysiska och kognitiva funktioner har försämrats successivt och idag har hon ett omfattande assistansbehov för tillsyn, förflyttningar samt fullt stöd i att genomföra alla rutiner i den dagliga livsföringen.
Kvinnan bor tillsammans med sin make i en mindre tätort utanför Sävsjö.
De önskar att assistansteamet ska bestå av kvinnor med positiv energi och som är påhittiga för daglig stimulans lämplig utifrån kvinnans förutsättningar. Folkkär musik, sång, dans, måleri och utevistelser är några exempel som skänker kvinnan glädje och inre trygghet.
Som personlig assistent utför du din arbetstid och dina arbetsuppgifter i kvinnans egna hem som är beläget i en mindre tätort strax utanför Sävsjö.
Exempel på förekommande arbetsuppgifter;
Tillsyn för att säkerställa hälsa, välmående och trygghet.
Stöd i att bedöma ork- och energinivåer.
Planera och organisera dagen samt ansvara för att dagliga rutiner fullföljs.
Stöd i kommunikation och minnesfunktioner.
Samtliga moment vid personlig hygien och omvårdnad
Samtliga moment inför, under och efter måltid.
Fysiskt stöd vid samtliga förflyttningar och gång, både med och utan hjälpmedel.
Daglig utevistelse och/eller andra fritidsaktiviteter.
Personliga egenskaper
Du har en mycket omvårdande personlighet, är inkännande och ansvarstagande med ett genuint intresse för att arbeta med människor i hjälpbehov.
Du är trygg i dig själv, lyhörd och har du har gott om tålamod då detta är en förutsättning för att ha en fungerande samverkan med kund.
Du har nära till skratt, har glimten i ögat och har en förmåga att se lösningar och möjligheter om eller när svårigheter uppstår.
Du är social, initiativtagande samt orädd för att föreslå idéer och förbättringsförslag både gällande rutiner och dagliga aktiviteter för kund.
Utbildning, erfarenhet och krav
Utbildning eller tidigare yrkeserfarenhet inom vård- och omsorg är mycket meriterande, men inget krav då vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet samt bistår med utbildning vid eventuellt behov.
Du behärskar det svenska talet på en mycket god nivå både i tal och i skrift
Körkort, då det kan förekomma att du ska köra kunden bil.
Eventuell tillgång till egen bil för att ta dig till och från arbetet.
Rökfri
Tål pälsdjur (katt finns i hemmet).
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett varierande och betydelsefullt arbete, där du som medarbetare uppmuntras att fatta egna kloka beslut. Vi har ett stort utbud av digitala utbildningar och andra verktyg för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll. Självklart har vi även friskvårdsbidrag.
Om Frösunda Personlig assistans
Frösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 25 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag.
Övrig information
Anställningsform: Behovsanställd för varje enskilt avtalat tillfälle, alternativ visstidsanställning så länge assistansuppdraget varar.
Omfattning: vid behov i samband med ordinarie anställdas oplanerade och planerade frånvaro. Alternativ visstidsanställning med sysselsättningsgrad 50%
Arbetstid: Varierande måndag-söndag. Dagtider från kl. 07:15 samt kvällstider fram till kl. 20:30
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför anställning kommer du behöva uppvisa utdrag från belastningsregistret.
Sista ansökningsdag 2026-05-25
Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta:
Sofi Hultgren Totney, verksamhetschef Frösunda Nässjö. Tfn 010-130 33 02
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du Klicka på denna länk för att göra din ansökan Jobbnummer
9901646