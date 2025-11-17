Personlig assistent till kvinna utanför Hudiksvall
A-Assistans Leimir AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Hudiksvall Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Hudiksvall
2025-11-17
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos A-Assistans Leimir AB i Hudiksvall
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
eller i hela Sverige
Vi söker nu 1 kvinna på ca 50% tjänst dagtid som vill arbeta som personlig assistent i lantlig miljö. Arbetstider är kl 7-17 /22 vardagar och helger.
Du skall arbeta som personlig assistent till en kvinna som styr sin dag själv, hon har endast fysisk funktionsnedsättning. Hon behöver hjälp med på- och avklädning, personlig hygien, hushållssysslor och annat som förekommer.
Du skall vara van eller orädd för hästar och hundar. Viss del av ditt arbete kommer att vara sysslor kring djuren tillsammans med kunden. Du måste ha körkort och bil för att ta dig till jobbet, hon bor 2,5 mil öster om Hudiksvall och du kör också kunden i hennes egen bil vid behov.
Du som söker bör vara en kvinna som är framåt och har humor. Du behöver ha ett genuint engagemang i att vilja hjälpa människor vilket gör dig lyhörd för kundens olika behov och kunna anpassa dig efter att arbeta i en familj.
Ditt jobb är ett service- och omvårdnads yrke som ställer stora krav på personliga egenskaper. Arbetstiderna varierar mellan 7-17 och 7-22. Intervjuer sker löpande så vänta ej till sista dag.
A-Assistans Leimir AB är ett privat företag som anordnar personlig assistans till assistansberättigade i hela landet. Vi har drygt 560 personliga assistenter anställda och vårt huvudkontor ligger i Hudiksvall. Vi utformar assistans av hög kvalitet enligt intentionerna i LSS. Målet med vår verksamhet är att våra kunder ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.
Du får introduktion hos kunden och grundutbildning i personlig assistans, vi har friskvårdsbidrag som förmån. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "284". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare A-Assistans Leimir AB
(org.nr 556637-8963), https://a-assistans.primass.se
824 93 HUDIKSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Där kunden befinner sig Jobbnummer
9607598