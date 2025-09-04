Personlig assistent till kvinna på Lidingö - nattjänst och extra vid behov!
2025-09-04
Personlig assistent
Om jobbet
Omsorgshuset i Stockholm AB kännetecknas av snabb service med kontinuitet, flexibilitet och tillgänglighet. Vår utgångspunkt är trygghet, självbestämmande, integritet och gott bemötande. Läs mer om oss på www.omsorgshuset.se
Vi söker personliga assistenter till vår kund som bor på Lidingö. Kvinnan är i 50-års åldern och har diagnoserna Williams syndrom, lindrig intellektuell funktionsvariation och bipolär sjukdom typ 2. En positiv kvinna som uppskattar att hitta på olika aktiviteter. Hon tycker om att sjunga, dansa, lyssna på musik och rita. Hon söker en kvinnlig assistent som kan stötta och motivera henne i utförandet av hennes aktiviteter, samt att bidra till en trygg och säker vardag.
Vi har en ledig tjänst vaken natt ca 80% samt en tjänst extra vid behov. Ersättning
