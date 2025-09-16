Personlig assistent till kvinna på Bjäre, nordvästra skåne.
Vår Omtanke Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Båstad Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Båstad
2025-09-16
, Laholm
, Ängelholm
, Halmstad
, Bräcke
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vår Omtanke Sverige AB i Båstad
, Laholm
, Ängelholm
, Halmstad
, Höganäs
eller i hela Sverige
Om tjänsten
Läs igenom hela texten och tänk efter noga innan du söker! Endast seriösa ansökningar läses. Skriv personligt, jag raderar alla massutskick.
"Känner du till spelet Labyrint? Stadig på hand, samtidigt mjuk och följsam. Dessa kvaliteter krävs för att klara spelet och är viktiga för att kunna arbeta hos mig.
Utöver det behöver du vara fokuserad men beredd på snabba vändningar. Lugn och sansad när stressen kommer. Ligga ett litet steg före o vara en god planerare/organisatör. Envis och ödmjuk. Du behöver vara minst 1,70 cm med bra fysik, rygg och armar för att kunna utföra säkra lyft för oss båda. Bra hörsel och flytande svenska i tal och skrift krävs för att kunna tolka och anteckna åt mig. Körkort är ett krav liksom att vara rökfri. Du måste klara stressiga situationer med många bollar i luften men samtidigt också kunna klara lugnare stunder när inget händer samt snabbt växla mellan de två. Du kommer hantera ett antal hjälpmedel och elektroniska prylar.
Det finns vårdande inslag som RIKning, sondmatning, inhalering, lavemang, BiPap bl.a. Utbildning är inget krav, dock måste du vara beredd att lära dig snabbt och memorera momenten.
Som person har du en stark tro på mänskliga rättigheter och allas lika värde. En bra dos humor skadar inte heller. Svarar du JA på ovanstående är kanske ett jobb hos mig något för dig. Jag är en kvinna på snart 50 år som bor på Bjäre och lever ett mestadels lugnt liv, i hus tillsammans med mina föräldrar. En medfödd muskelsjukdom gör att jag behöver assistans dygnet runt.
Jag försöker att, så mycket jag orkar, leva och göra det jag skulle gjort om jag inte haft mitt funktionshinder. Ett liv med mycket kreativitet, skapande och trädgård bla. Det allra viktigaste om du vill söka jobbet är att du är säker på att du vill vara assistent över en längre tid. Så skicka mig ett personligt brev, med utgångspunkt från annonsen, som bör innehålla lite om vem du är, dina förväntningar på yrket och varför du skulle passa som assistent hos mig samt lite om dina intressen. Du är med fördel kvinna mellan ca 30-55år. Jag ser fram emot att läsa din ansökan. jassistans@gmail.com
Du blir kontaktad via e-post så håll koll i inboxen.
Vår omtanke! Vi på Vår Omtanke söker nu flera personliga assistenter som vill arbeta med vår kund i Båstad! I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Du är en ärlig och pålitlig person som genuint tycker om att arbeta och du äger förmågan att kunna skapa en harmonisk atmosfär omkring dig. Du bör ha stor empati, ha tålamod samt kunna sätta dig in i en annan människas situation och vara mycket lyhörd. Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta som personlig assistent eller har annan erfarenhet som kan vara likvärdig. Som person har du en god social förmåga, ser till hela kundens behov, är noggrann och ansvarstagande samt har ett gott bemötande.
Vad får du?
Friskvård, utbildning och väl introduktion.
Arbetstid och tjänstgöringsgrad:
Finns deltid och deltid natt med möjlighet till utökning. Den som ansöker måste vara beredd på att arbeta på timbasis tills introduktionen är klar. Längd och omfattning beror på hur väl samarbetet fungerar.
Lön: Fast timlön enligt överenskommelse, övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Din ansökan läses av personal på Vår Omtanke.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vår Omtanke Sverige AB
(org.nr 556738-0257), http://www.varomtanke.se Arbetsplats
Vår Omtanke Jobbnummer
9510015