Personlig assistent till kvinna med humor, hårdrock och reptiler i Kungälv
Levanda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kungälv Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kungälv
2026-03-30
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Levanda Personlig Assistans AB i Kungälv
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Levanda Personlig Assistans är ett litet och personligt assistansföretag med stor omsorg för våra anställda. Vi önskar engagerade och positiva medarbetare som brinner för att arbeta med människor.
Nu startar vi upp ett helt nytt assistansuppdrag i Kungälv och söker dig som vill vara med från början.
Kvinnan du kommer arbeta hos är i 50-årsåldern, har en varm och ibland småvass humor och en tydlig vilja att hitta tillbaka till ett aktivt och meningsfullt liv. Hon lever med MS, använder rullstol och har alla nödvändiga hjälpmedel på plats. Här finns struktur, men också utrymme för skratt.
Hon bor tillsammans med sin make och ett gäng ormar och ödlor. Ja, du läste rätt. De är lugna, snygga och håller sig mest för sig själva. Du behöver inte vara reptilexpert, men det är en fördel om du inte springer skrikande ut ur rummet.
Vi söker dig som:
• har körkort och tillgång till bil
• talar och skriver svenska obehindrat
• är trygg, lyhörd och har sunt förnuft
• gärna uppskattar hårdrock eller åtminstone står ut med den
• har nära till skratt
Arbetet handlar om att vara ett stöd i vardagen. Hjälpa till med det praktiska, bidra med struktur och samtidigt vara en positiv kraft i hemmet. Det är ett arbete med ansvar, men också med mycket personlighet.
Arbetstiderna varierar och schemat är under uppbyggnad. Tjänsten kommer att omfatta dag, kväll, helg samt natt med sovande jour ( jouren är 9,5 timmar per natt).
Det här är en chans att vara med och bygga upp något bra från grunden. För rätt person väntar ett meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad varje dag.
Känner du igen dig? Hör av dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
(org.nr 556818-0151)
411 04 GÖTEBORG
Kontakt
Flutura Petri Flutura@levanda.se 0720806459
9828768