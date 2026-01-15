Personlig assistent till kvinna med epilepsi, Göteborg
2026-01-15
Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent till en kvinna i 40-årsåldern med epilepsi. Hon för sin egen talan och är självständig i många delar av vardagen, men behöver stöd för att få tillvaron att fungera på bästa sätt.
Vad innebär tjänsten?
Arbetstiderna är dagtid, tisdagar och torsdagar, kl. 08-17 - med start i mars. Tjänsten inleds med två fasta dagpass per vecka för att skapa trygghet och god personkännedom. När både kund och assistent känner sig trygga finns möjlighet att successivt utöka med dygnspass helg och vardag i samråd med kund och verksamhetschef.
Som assistent blir du ett viktigt stöd i: * Hushållssysslor * Viss personlig hygien (t.ex. hjälp med kontaktlins) * Aktivitet och delaktighet utanför hemmet * Stöd vid epileptiska anfall, inklusive att vid behov ge medicin
Kvinnan kan periodvis ha flera anfall per dag och däremellan vara helt anfallsfri i flera månader. Det är därför viktigt att du är uppmärksam, lugn och trygg i situationer som kan uppstå.
Arbetet sker i kundens hemmiljö. Kunden är ensamstående och bor i lägenhet i Göteborg.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är engagerad, respektfull och lyhörd. Vi ser gärna att du har stort tålamod och förmågan att vara personlig samtidigt som du agerar professionellt.
Vi ser gärna att du:
Har mycket god svenska i tal och skrift
• Är ansvarsfull, glad, positiv och stillsam
• Är flexibel och anpassningsbar
• Har erfarenhet av personlig assistans
• Tål pälsdjur
Övrig information
Anställningsform: Så länge assistansuppdraget varar
Omfattning: Deltid, två dagpass per vecka med möjlighet till utökning
Tillträde: Löpande, schemaraden startar i mars
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Madeleine Jönsson, Rekryteringsspecialist, 010-130 32 49
Anders Bjärmyr, Verksamhetschef, 010-130 33 75
