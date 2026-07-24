Personlig assistent till kvinna i Trelleborg. Dygnspass
Björka Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Trelleborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Trelleborg
2026-07-24
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, Vellinge
, Svedala
, Skurup
, Malmö
eller i hela Sverige
Vi söker personliga assistenter till en varm och positiv arbetsgrupp i Trelleborg
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad i en annan människas vardag? Nu söker vi flera personliga assistenter till en kvinna i yngre medelåldern som bor tillsammans med sin man i Trelleborg. Mannen är även samordnare för assistentgruppen.
Hos oss blir du en del av en trygg och välfungerande arbetsgrupp där gemenskap, humor och omtanke präglar vardagen. Här finns ett öppet klimat med högt i tak, nära till skratt och ett stort engagemang för både kunden och varandra. Du arbetar självständigt tillsammans med kunden och bidrar till att skapa en lugn, trygg och innehållsrik vardag utifrån hennes önskemål och behov.
Det är viktigt att du känner dig bekväm med att kunden och hennes man är dina arbetsledare och att du alltid arbetar med respekt för kundens självbestämmande, integritet och livsstil.
Om dig
Vi söker dig som är varm, lyhörd och trygg i dig själv. Du har ett genuint intresse för människor, ett stort tålamod och ett positivt förhållningssätt. Du är flexibel, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta.
Tidigare erfarenhet som personlig assistent är inget krav. Det viktigaste för oss är att personkemin stämmer och att du har viljan att lära dig arbetet och ge kunden ett professionellt och respektfullt stöd.
Om arbetet
Kunden använder rullstol och behöver stöd i samtliga delar av sin vardag (ADL). Alla förflyttningar sker manuellt. Du kommer även att assistera vid medicinering, där kunden själv styr när och hur hjälpen ska ges.
Arbetet innebär dygnspass (kl. 22.00–22.00) med en tjänstgöringsgrad på 60–90 %. Schemat planeras utifrån kundens behov, medan tjänstgöringsgraden är fast.
En djur- och tobaksfri livsstil är en viktig förutsättning
Kunden lever med en sällsynt kronisk lungsjukdom, svår astma och kraftig doftöverkänslighet. För att hon ska kunna leva ett tryggt och så friskt liv som möjligt behöver hennes närmiljö vara fri från sådant som kan påverka hennes hälsa.
Därför söker vi dig som redan idag har en helt djurfri samt rök- och tobaksfri livsstil. Det innebär att du inte har djur i ditt hushåll/hem och inte heller vistas nära djur under de 48 timmar som föregår ett arbetspass.
Vi söker också dig som utan svårighet kan arbeta helt parfym-, smink- och doftfri. Av hänsyn till kundens hälsa används inga parfymerade produkter eller smink under arbetstid eller de sista 24 timmarna före arbetspasset.
Detta är en avgörande del av arbetet och en förutsättning för att kunden ska kunna må bra.Publiceringsdatum2026-07-24Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har en helt djurfri livssituation.
Lever helt rök- och tobaksfritt.
Kan arbeta parfym-, smink- och doftfritt.
Har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
På kundens önskemål söker vi endast kvinnliga assistenter.
Läs gärna på om kundens olika allergier i länkarna nedan
Pälsdjursallergi: https://astmaoallergiforbundet.se/allergi/palsdjursallergi/
Doftöverkänslighet: https://astmaoallergiforbundet.se/overkanslighet/doftoverkanslighet/
Astma: https://astmaoallergiforbundet.se/astma/
Pollenallergi: https://astmaoallergiforbundet.se/allergi/pollenallergi/Så ansöker du
Kunden går personligen igenom samtliga ansökningar tillsammans med sin man, som är samordnare för assistentgruppen. Om din profil bedöms passa tjänsten kommer samordnaren eller personalchef att kontakta dig för ett första samtal. Samordnaren använder sin privata e-postadress vid den första kontakten.
Stor vikt läggs vid personkemi och ett ömsesidigt förtroende. Inför en eventuell anställning kan vi komma att begära ett utdrag ur belastningsregistret.
Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig!
På Björka är vi alla ett team med ett och samma mål – att leverera den bästa assistansen för dig.
För oss är du som kund eller anställd aldrig en i mängden. Vi vet vem du är när du kontaktar oss.
Det viktigaste för oss är dialogen med kunder och anställda. Det är nyckeln till en välfungerande assistans.
Du kan alltid nå oss, och vi återkommer alltid om vi var upptagna.
Vi ligger i absoluta framkanten avseende de system som används för att göra arbetet så effektivt som möjligt för dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Björka Assistans AB
(org.nr 556795-0711)
231 64 TRELLEBORG Jobbnummer
10011214