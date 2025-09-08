Personlig assistent till kvinna i Täby kyrkby
Evanda Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Täby Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Täby
2025-09-08
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Evanda Assistans AB i Täby
, Järfälla
, Sundbyberg
, Österåker
, Stockholm
eller i hela Sverige
Evanda Assistans jobbar för möjligheten till en personligt anpassad assistans, där individens behov och vilja sätts i första hand.
Vår dröm och vision är ett företag som skapar möjligheter och ett företag som är det självklara valet för assistansberättigade som själva vill styra över och ta ansvar för sin vardag.
Uppdraget Evanda Assistans har är att erbjuda våra kunder möjligheten att förbli så oberoende som möjligt, utifrån vårt engagemang, vår kunskap och erfarenhet.
Är det Dig vi söker?
Vi på Evanda söker just nu en van personlig assistent till en av våra kunder i Täby, norr om Stockholm.
Tjänsten innefattar hjälp med allt som kan uppkomma i vardagen, hjälp med personlig omvårdnad, hygien, på- och avklädning, tillsyn mm.
Som sökande ska du:
• vara positiv och initiativrik
• få saker gjorda, vara självgående och ansvarsfull
• vara lugn och ha tålamod
Arbetet utförs i huvudsak i kunds hem där kund bor och lever själv och därför söker vi Dig som både är lyhörd och ansvarsfull. Du kommer att arbeta dygnslånga pass innehållandes jour, upp till 50% per månad. Erfarenhet inom området är ej krav men klart meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningarna är timbaserade visstidsanställningar (25-75% beroende av överenskommelse).
Vi tillämpar individuell lönesättning enligt vårt kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag.
Som anställd hos oss på Evanda gör du skillnad varje dag.
Läs mer om oss på evanda.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månatlig löneutbetalning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Evanda Assistans AB
(org.nr 559266-3750) Kontakt
Philip Lager 0736523728 Jobbnummer
9498439