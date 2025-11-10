Personlig assistent till kvinna i Sundbyberg
2025-11-10
Nu söker vi en personlig assistent på 65-75% tjänst och schemarad till en kvinna i Stockholm, Sundbyberg. Vi söker dig med stort engagemang för personer med funktionsnedsättning.
Våran kund behöver hjälp med de mesta i vardagen som t.ex omvårdnad och personlig hygien, hjälp med förflyttningar under alla aktiviteter i och utanför hemmet. Kunden är också begränsad i sin verbala kommunikation så man behöver ha tålamod i samtalet med kunden samt ge kunden tiden att få uttrycka sig.
Taklyft finns i hemmet.
Som assistent är du kundens förlängda arm i vardagen.
Arbetstiderna för detta uppdrag är 12.30-07.45 (Väntetid på natten) men man kan även arbeta dagtid 07.15-13.10. Tjänsten kan innebära både arbete kvällstid, helg samt vardag på en schemarad.
Förutom ordinarie arbetstider så finns möjlighet att jobba extra vid behov.
Vi önskar endast kvinnliga sökande till detta uppdrag och det är ett önskemål att du har erfarenhet utav omvårdnadsarbete.
I hemmet förflyttar sig kunden med hjälp utav en rullstol.
Du behöver behärska det svenska språket obehindrat i tal och skrift.
Dina arbetsuppgifter i övrigt:
För yrket förekommande uppgifter.
Det kan vara allt från individanpassad omvårdnad till hushållssysslor.
Assistansen bedrivs främst i kundens hem men även under utomhusvistelser.
Du arbetar stödjande och motiverande.
Utbildning får du på plats utav anhörig samt via Monument Assistans.
Anhörig till kund är delaktig i urvalsprocessen och kommer att ha tillgång till ansökningarna.
Monument Assistans vill alltid se ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning.
Monument Assistans är alternativet för personer med personlig assistans som söker skräddarsydda lösningar. Vi har hög kompetens och bred erfarenhet av personlig assistans. För att vi ska kunna hjälpa våra kunder på allra bästa sätt så arbetar vi med hög tillgänglighet och ett nära och personligt samarbete.
Vi vet att vår personal är nyckeln till att bedriva en bra personlig assistans. Därför är det centralt för oss att du som medarbetare är både känner stolthet och glädje över att arbeta hos oss. Vi på Monument Assistans vill därför ge dig möjligheten att utvecklas i din yrkesroll. Vi uppskattar nyfikna och engagerade medarbetare.
Vi erbjuder dig goda lönevillkor, ett nära ledarskap och friskvårdsersättning. Vi ger dig en arbetsmiljö där det är högt i tak och där du har goda möjligheter att påverka din egen arbetssituation. Vi tar gärna fram individuella fortbildningslösningar beroende på i vilken typ av uppdrag du arbetar i. Hos oss får du möjligheten att växa! Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.
Monument Assistans AB (org.nr 559060-1687), http://www.monumentassistans.se
Regionchef
Renzo Di Negro renzo@monumentassistans.se +46760222380
9597206