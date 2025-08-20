Personlig assistent till kvinna i Strängnäs - 60-65% schemarad vaken natt
2025-08-20
Knivsta
Enköping
Eskilstuna
Nykvarn
Enköping
Eskilstuna
Nykvarn
Västerås
DVT Assistans har sedan starten 2005 anordnat personlig assistans åt människor med funktionsnedsättning. Vi arbetar runt om i Mellansverige utifrån ledorden Delaktighet, Värdighet och Tillgänglighet. Vi tror på individuella lösningar där kunden alltid är i fokus. Tillsammans möjliggör vi för människor med olika funktionsnedsättningar att leva som andra och själva bestämma över sina liv. I dag sysselsätter DVT ca 200 personliga assistenter.
Nu söker vi två personliga assistenter till vår kund i centrala Strängnäs!
Tjänsten gäller två schemarader med vakna nätter på 60% respektive 65%.
Vår kund är en ung kvinna med Dravet syndrom som bland annat inkluderar svåra epileptiska kramper, utvecklingsstörning och autismliknande symtom. På Socialstyrelsen hemsida kan du som är intresserad av tjänsten läsa mer om Dravet syndrom.
I rollen som personlig assistent hjälper du kunden med allt som hör vardagen till; stöttning vid personlig hygien, hjälper till med matlagning, motiverar till att äta och olika aktiviteter under dagen. Vår kund gillar olika kreativa sysslor så som att måla eller pussla. Vid bra mående tar kunden en promenad på eftermiddagen. Som assistent är du också uppmärksam på eventuella tecken på epileptisk kramp för att snabbt kunna agera om kunden får en kramp.
Utifrån vår kunds behov ser vi det som meriterande om du har erfarenhet av tidigare arbete med epilepsi och medicinering vid kramp. Vår kund går och pratar själv. Vid epileptisk kramp kan assistenten behöva hjälpa kunden att flytta position. Därför är det bra om du har en god grundstyrka. Vi sätter stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten och söker dig som är lugn, trygg, lyhörd och positiv. Som timvikarie är det viktigt att du kan ta arbetspass med kort varsel.
Anställningsform: Timvikariat
Arbetstid: Vakna nätter kl 21-10
Lön: Fast timlön enligt överenskommelse. Övriga ersättningar enligt kollektivavtal.
Tillträde: Omgående
Rekrytering sker fortlöpande så välkommen att skicka in CV och personligt brev om varför du skulle passa till tjänsten redan idag! Din ansökan kommer läsas av anhöriga samt personal på DVT Assistans. Ersättning
