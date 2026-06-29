Personlig assistent till kvinna i Solna - nattjänst
Assistanskraft i Stockholm AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Solna Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Solna
2026-06-29
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Assistanskraft AB söker nu en personlig assistent till en kvinna bosatt i Solna.
Kunden bor i egen lägenhet och har behov av stöd i sin vardag med samtliga grundläggande och övriga ADL-insatser. Arbetet har till stor del en övervakande karaktär och innebär att finnas nära till hands samt ge ett individuellt anpassat stöd utifrån kundens behov och rutiner.
Du behöver kunna ta emot och följa muntliga instruktioner samt arbeta utifrån skrivna rutiner. Det är viktigt att du är engagerad, uppmärksammar hjälpbehov och lyssnar till kundens önskemål – utan att passivt invänta handledning.
Tjänsten avser främst nattpass, både vardagar och helger. Möjlighet finns att arbeta extra vid behov och på sikt få fler pass.
Vi söker dig som:
• Är lugn, trygg och lyhörd.
• Är ansvarstagande och flexibel.
• Kan arbeta självständigt och ta egna initiativ.
• Har ett respektfullt och professionellt bemötande.
• Har goda kunskaper i svenska, både i tal och förståelse.
Meriterande:
• Kunskaper i finska.
• Erfarenhet av eller kunskap om syrgas och ventilator.
• Förmåga att laga näringsrik och varierad mat vid dagpass.
Övrigt
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
För anställning krävs ett giltigt utdrag ur belastningsregistret.
Ansökan
Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25
E-post: rekrytering@assistanskraft.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Djursholm". Arbetsgivare Assistanskraft i Stockholm AB
(org.nr 559465-3585)
171 50 SOLNA Jobbnummer
9983294