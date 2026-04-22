Personlig assistent till kvinna i Skurup. Ref.1086
Sydassistans söker nu en assistent till vår uppdragsgivare i Skurup.
Vår uppdragsgivare är en kvinna med utvecklingsstörning. Hon är liten till växten, kan gå med haltande gång. Äter och dricker själv. Hon har inget verbalt språk utan kommunicerar med bilder och till viss del kroppsspråk. Arbetet innefattar hjälp med intimhygien och alla andra förekommande sysslor i vardagen.
Hon bor i egen lägenhet i Skurup och har tillgång till daglig verksamhet där. Assistansen innefattar hela dygnet med 6 timmars jourtid på natten.
Vi behöver nu en vikarie som kan hoppa in med kort varsel samt täcka upp under sommarsemestrarna eller andra planerade ledigheter.
Företagsinformation
Sydassistans AB har sedan starten 1994 anordnat personlig assistans åt personer med funktionsvariation i södra Sverige. En av våra uppgifter som assistansanordnare är att vara arbetsgivare åt våra uppdragsgivares personliga assistenter.
Med ledorden Trygghet, Respekt och Livskvalitet arbetar vi för att våra uppdragsgivare, trots en funktionsvariation, ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt.
I dagsläget sysselsätter vi ungefär 350 personliga assistenter. På Sydassistans erbjuder vi våra anställda utbildningar som är relevanta för arbetet med just ni uppdragsgivare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sydassistans AB
(org.nr 556476-1137), https://sydassistans.tidvis.se/lediga_tjanster
Limhamnsvägen 128 (visa karta
)
216 12 LIMHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Uppdragsansvarig
Anna Werder 040160500 Jobbnummer
9868526