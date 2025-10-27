Personlig assistent till kvinna i Skarpnäck
2025-10-27
Gillar du ett arbete med varierande arbetsuppgifter och tydlighet som ledord?
Då kan du vara den jag söker.
Jag är en kvinna på 50 år som bor tillsammans med min katt. Jag har en CP-skada samt ytterligare en neurologisk sjukdom, vilket innebär att jag behöver assistans i det mesta som kräver motorik, styrka eller koordination. Mitt tal är påverkat, vilket ibland gör det svårare att förstå mig - men med tid och tålamod brukar kommunikationen fungera mycket bra.
Som min personliga assistent kommer du att vara mitt praktiska stöd i vardagen, både hemma, på jobbet, i stallet och vid andra aktiviteter.
Endast kvinnliga sökande.
Exempel på arbetsuppgifter:
Hjälp med på- och avklädning
Assistera vid måltider
Hjälp med förflyttningar (stående, lift finns vid behov)
Alla vanligt förekommande hushållssysslor
Assistera i stallet, till exempel med utrustning och uppsittning på häst (med lift)
Förbereda och placera saker inom räckhåll
Följa med till arbete, fritidsaktiviteter och andra ärenden
För att trivas i rollen tror vi att du:
Har god förståelse för integritet och trivs med att vara i bakgrunden tills du behövs
Är trygg, orädd och står stadigt med båda fötterna på jorden
Inte har ett behov av att "ta hand om" andra, utan ser din roll som ett stöd
Talar och skriver svenska flytande med ett rikt ordförråd
Du börjar som timanställd för att se om personkemin stämmer. För rätt person finns möjlighet till eventuell schema anställning längre fram.
Assistansen är dygnet runt med vaken natt, och passen är förlagda enligt följande:
07:00-14:30
14:30-22:00
22:00-07:00
Om arbetsgivaren
IGS Assistans AB är ett privat företag med över 20 års erfarenhet inom personlig assistans. Vi har cirka 250 anställda och våra kontor ligger vid Globen i Stockholm.
Vi lägger stor vikt vid kundens självbestämmande och individuella behov. Som anställd får du tillgång till utbildningar och friskvårdsbidrag. Vi har kollektivavtal med Kommunal.
Som personlig assistent hos oss hjälper du kunden att utföra det hon själv skulle ha gjort utan sin funktionsnedsättning - utan att ta över det hon kan göra själv.Övrig information
Utdrag ur Polisens belastningsregister krävs innan anställning. Beställ gärna i samband med ansökan då handläggningstiden är upp till 14 dagar.
Beställ utdrag här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Endast kandidater som går vidare till intervju kontaktas.
Intervjuer sker löpande - skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Timlön enligt individuell överenskommelse.
Genom att ansöka samtycker du till att IGS Assistans AB sparar dina personuppgifter under rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10
Bifoga CV och personligt brev via mejl!
E-post: ansokan@igsassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SKARPNÄCK". Arbetsgivare Igs Assistans AB
(org.nr 556768-0318)
128 34 SKARPNÄCK Jobbnummer
9574712