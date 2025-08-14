Personlig assistent till kvinna i Östersund
2025-08-14
Vill du arbeta med en meningsfull insats varje dag, i en roll där du får vara aktiv och närvarande? Nu söker vi dig som vill bli personlig assistent till en glad kvinna i 50-årsåldern bosatt i Östersund. Hon har nära till skratt, tycker om att vara ute i naturen samt att baka.
Ditt nya jobb
Som personlig assistent arbetar du nära medborgaren och underlättar för henne att leva ett så självständigt och värdefullt liv som möjligt. Ditt arbete styrs av medborgarens genomförandeplan. Du assisterar medborgaren med att utföra dagliga sysslor som att handla och tillreda mat, städning eller andra hushållssysslor. Du hjälper även till med personlig hygien och omvårdnad. Du kommer att arbeta i en rymlig och anpassad bostad där alla hjälpmedel finns på plats. Vardagen innehåller dagliga rehabinsatser, och därför är det meriterande om du har erfarenhet från vård och omsorg samt kunskap om stroke. Lika viktigt är att du har ett genuint intresse för andra människor och förmågan att skapa goda relationer.
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att arbeta med människor och tycker om ett aktivt liv. Vi ser gärna att känner dig trygg med att utföra vård- och omsorgsarbete självständigt innan du söker, då du arbetar ensam hos medborgaren. En annan viktig del av arbetet är vårddokumentation och du behöver därför kunna arbeta med både dator och mobiltelefon.
Arbetstiderna varierar enligt schema och kan omfatta dag-, kvälls- och helgpass.
Vanliga arbetsuppgifter
• Delta i fritidsaktiviteter och träning.
• Tillreda mat och assistera under måltider.
• Hjälpa till med städning och andra hushållssysslor.
• Assistera vid förflyttningar och dagliga aktiviteter.
• Hjälpa till med personlig omvårdnad, såsom dusch och på - och avklädning
Din kompetens
Krav
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande
• Tidigare erfarenhet av arbete inom funktionshinder
• Kunskap och förståelse kring stroke
• Trivs med att var ute i naturen
Vi söker dig
Som har förmåga att sätta sig in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta över personens känslor. Är trygg, stabil och har självinsikt. Ser relationer i sitt rätta perspektiv, skiljer på det personliga och professionella. Förhåller sig på ett sätt som är anpassat till situationen. Har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och leder till resultat. Har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar. Anpassar sättet att förmedla sitt budskap till mottagaren. Som ofta kommer med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Tar ansvar för sin uppgift.
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Vård- och omsorgsförvaltningen
Att jobba med hjärtat hos oss på Vård- och omsorgsförvaltningen innebär att du bidrar till att skapa enklare, rikare och tryggare liv för invånarna i Östersund. Vi arbetar med människor i alla åldrar och strävar efter att alltid göra skillnad i vardagen. Det är viktigt. På riktigt. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html Arbetsplats
Östersunds Kommun Kontakt
Enhetschef
Håkan Svensson hakan.1.svensson@ostersund.se 076 760 25 33 Jobbnummer
