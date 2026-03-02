Personlig assistent till kvinna i Nyköping vid behov
2026-03-02
DVT Assistans har sedan 2005 arbetat för att skapa vardagsflyt för både våra kunder och våra assistenter.
Det gör vi genom att erbjuda personlig assistans som bygger på engagemang, respekt och omtanke - något som gör verklig skillnad för både kunder, anhöriga och våra medarbetare.
Vi är en arbetsgivare som värnar om våra anställda. Hos oss arbetar du under trygga och goda arbetsvillkor, med kollektivavtal, tjänstepension och friskvårdsbidrag som en självklar del av din anställning. För oss är det viktigt att du som assistent känner dig uppskattad, trygg och delaktig. Vår värdegrund - Delaktighet, Värdighet och Tillgänglighet - genomsyrar hela verksamheten och är en levande del av vårt dagliga arbete. Idag sysselsätter DVT Assistans ca 350 personliga assistenter.
Hos oss får du mer än ett jobb - du får världens viktigaste arbete, där du varje dag har möjlighet att göra skillnad i en annan människas liv, på riktigt.
Vill du arbeta som personlig assistent och vara en del av vår kunds fantastiska team i Nyköping?
Nu söker vi dig som kan arbeta som timvikarie vid behov. Arbetstiderna är förlagda enligt 09:00-17:00, 17:00-09:00 samt dygnspass 09:00-09:00 med väntetid på natten.
I rollen som personlig assistent hos vår kund är du behjälplig med förflyttningar, hygien, matlagning samt övriga hushållssysslor. Du är en trygg och stabil person som kunden kan förlita sig på i alla lägen, därför behöver du vara inkännande och respektfull i din roll som personlig assistent.
Du som söker:
• Har gärna erfarenhet av personlig assistans och/eller vård och omsorg
• Är en trygg och stabil person
• Är inkännande och respektfull
• Kvinna
• Är rökfri
Arbetstid och tjänstgöringsgrad: dagpass, kväll-natt samt dygnspass med 5h 45min väntetid, vid behov.
Anställningsform: Timvikarie vid behov.
Lön: Fast timlön enligt kollektivavtal.
Tillträde: Omgående för introduktion.
OBS! Ditt personliga brev är viktigt...
För tjänsten krävs ett uppvisat belastningsregister beställ gärna ditt utdrag så snart som möjligt via länken:https://etjanster.polisen.se/eregisterutdrag/utdrag
