Personlig assistent till kvinna i Nyköping vid behov
Dvt Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nyköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Nyköping
2025-09-15
DVT Assistans har sedan starten 2005 anordnat personlig assistans åt människor med funktionsnedsättning. Vi arbetar runt om i Mellansverige utifrån ledorden Delaktighet, Värdighet och Tillgänglighet. Vi tror på individuella lösningar där kunden alltid är i fokus. Tillsammans möjliggör vi för människor med olika funktionsnedsättningar att leva som andra och själva bestämma över sina liv. I dag sysselsätter DVT ca 200 personliga assistenter.
Vill du arbeta som personlig assistent och vara en del av vår kunds fantastiska team i Nyköping?
Nu söker vi dig som kan arbeta som timvikarie vid behov. Arbetstiderna är förlagda på dygnspass mellan kl: 10:00-10:00 med väntetid på natten.
I rollen som personlig assistent hos vår kund är du behjälplig med förflyttningar, hygien , matlagning samt övriga hushållssysslor. Du är en trygg och stabil person som kunden kan förlita sig på i alla lägen, därför behöver du vara inkännande och respektfull i din roll som personlig assistent.
Du som söker:
• Har gärna erfarenhet av personlig assistans och/eller vård och omsorg
• Är en trygg och stabil person
• Är inkännande och respektfull
• Kvinna
• Är rökfri
Pälsdjur finns i hemmet.
Arbetstid och tjänstgöringsgrad: dygnspass med ca 5h 45min jour, vid behov.
Anställningsform: Timvikarie vid behov.
Lön: Fast timlön enligt kollektivavtal.
Tillträde: Omgående för introduktion.
OBS! Ditt personliga brev är viktigt...
För tjänsten krävs ett uppvisat belastningsregister beställ gärna ditt utdrag så snart som möjligt via länken:https://etjanster.polisen.se/eregisterutdrag/utdrag
Välkommen in med din ansökan! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare DVT Assistans AB
(org.nr 556678-1455) Arbetsplats
DVT Assistans Jobbnummer
9508689