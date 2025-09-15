Personlig assistent till kvinna i Nyköping vid behov

Dvt Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nyköping
2025-09-15


Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Nyköping, Oxelösund, Trosa, Gnesta, Flen eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Dvt Assistans AB i Nyköping, Oxelösund, Trosa, Flen, Norrköping eller i hela Sverige

DVT Assistans har sedan starten 2005 anordnat personlig assistans åt människor med funktionsnedsättning. Vi arbetar runt om i Mellansverige utifrån ledorden Delaktighet, Värdighet och Tillgänglighet. Vi tror på individuella lösningar där kunden alltid är i fokus. Tillsammans möjliggör vi för människor med olika funktionsnedsättningar att leva som andra och själva bestämma över sina liv. I dag sysselsätter DVT ca 200 personliga assistenter.

Vill du arbeta som personlig assistent och vara en del av vår kunds fantastiska team i Nyköping?

Nu söker vi dig som kan arbeta som timvikarie vid behov. Arbetstiderna är förlagda på dygnspass mellan kl: 10:00-10:00 med väntetid på natten.

I rollen som personlig assistent hos vår kund är du behjälplig med förflyttningar, hygien , matlagning samt övriga hushållssysslor. Du är en trygg och stabil person som kunden kan förlita sig på i alla lägen, därför behöver du vara inkännande och respektfull i din roll som personlig assistent.

Du som söker:

• Har gärna erfarenhet av personlig assistans och/eller vård och omsorg
• Är en trygg och stabil person
• Är inkännande och respektfull
• Kvinna
• Är rökfri

Pälsdjur finns i hemmet.

Arbetstid och tjänstgöringsgrad: dygnspass med ca 5h 45min jour, vid behov.

Anställningsform: Timvikarie vid behov.

Lön: Fast timlön enligt kollektivavtal.

Tillträde: Omgående för introduktion.

OBS! Ditt personliga brev är viktigt...

För tjänsten krävs ett uppvisat belastningsregister beställ gärna ditt utdrag så snart som möjligt via länken:

https://etjanster.polisen.se/eregisterutdrag/utdrag

Välkommen in med din ansökan!

Ersättning
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
DVT Assistans AB (org.nr 556678-1455)

Arbetsplats
DVT Assistans

Jobbnummer
9508689

Prenumerera på jobb från Dvt Assistans AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Dvt Assistans AB: