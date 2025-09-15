Personlig assistent till kvinna i Malmö - Föräldrarvikariat
Albatross Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Malmö
2025-09-15
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Albatross Personlig Assistans AB i Malmö
, Burlöv
, Staffanstorp
, Lund
, Svedala
eller i hela Sverige
Vill du ha ett jobb där du varje dag bidrar till att ge andra människor ett bra liv? Där kvalité och närhet är viktigt. Välkommen till oss på Albatross! Lär känna oss bättre på www.albatross-pa.se
Jag är en glad, pigg och social tjej i 30-års åldern som behöver hjälp med allt som rör mitt vardagliga liv. Jag har många intressen och uppskattar aktiviteter av olika slag.
Jag tycker om att dansa, älskar musik och går gärna på konserter. Att vara ute mycket och att se och uppleva nya platser är ngt jag tycker mycket om.
Jag simmar regelbundet både i bassäng och hav så du behöver vara simkunnig.
Som min assistent följer du med mig på olika aktiviteter och hjälper mig på min dagliga verksamhet. Ibland åker jag på semester vilket kan innebära att du följer med mig tillsammans med en annan assistent.
Jag har mycket litet verbalt tal men kommunicerar väl via kroppsspråk, ögonkontakt och bilder. Du behöver kunna hjälpa mig att tolka, läsa av och förstå.
jag söker nu en assistent på ett förädrarvikariat. Fyra veckors rullande schema. Dag, kväll och natt. 80%.
Företagsinformation
Albatross personlig assistans AB är det lilla, familjära assistansföretaget. Målsättningen med Albatross är att förbli personliga med högt ställda krav på service och kvalité. Vår grundidé är att varenda brukare, assistent och anhörig tillåts ta plats och har rätt till ett proffsigt, engagerat, individuellt bemötande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Albatross Personlig Assistans AB
(org.nr 556819-5878) Kontakt
Veronika Vallberg veronika@albatross-pa.se Jobbnummer
9508737