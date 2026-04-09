Personlig assistent till kvinna i Kramfors, sommarvikariat
Särnmark Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kramfors
2026-04-09
Personlig assistent sökes till kvinna med behov av stöd i vardagen
Vi söker nu fler personliga assistenter till en rullstolsburen kvinna som kommunicerar själv men behöver hjälp med det mesta i sin vardag.
Du som assistent blir hennes förlängda armar och ben - en trygg närvaro som hjälper henne att leva sitt liv på sina villkor. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat stöd vid förflyttningar, personlig omvårdnad, hushållssysslor och aktiviteter utanför hemmet. Du assisterar och stöttar henne i allt i hennes vardag. Din arbetsplats är där kunden befinner sig och dina arbetsuppgifter innebär övergripande att du assisterar kunden så att kunden får förutsättningar att leva det liv som hon önskar. I hemmet finns djur så du bör inte vara allergisk mot pälsdjur.
Det är viktigt att du är lyhörd, tålmodig och respektfull, eftersom hon värnar om sin integritet och vill att saker sker i hennes takt. Du behöver kunna läsa av situationer, lyssna till hennes önskemål och bidra med både trygghet och flexibilitet.
Vi söker dig som:
Är ansvarsfull, lyhörd och pålitlig
Har god samarbetsförmåga och lätt för att skapa förtroende
Är lugn, uppmärksam och har ett professionellt förhållningssätt
Har intresse av att arbeta nära en person och stötta henne i vardagen
Har körkort och bil då det inte finns kollektivtrafik hit
Omsorg bör vara din styrka och lyhördhet din förmåga. Du bör också ha modet att vara närvarande och kunna ta ansvar. Erfarenhet av personlig assistans eller vård är meriterande, men din personlighet och inställning är viktigast.
Om anställningen
Vikarier för start omgående som kan hoppa in med kort varsel när ordinarie assistent är sjuk eller är ledig samt för vikariat under sommaren
Timanställning med möjlighet till längre anställning
Arbetstiderna är dygnspass med jour på natten
Vill du vara med och göra skillnad i en annan människas liv?
Skicka din ansökan redan idag - rekrytering sker löpande.
Så här ansöker du
Du ansöker genom att klicka på knappen "ansök" längst ned till höger på sidan och svara på ett antal urvalsfrågor. Du ska även bifoga ditt CV och personliga brev.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-119927". Arbetsgivare: Särnmark Assistans AB
(org.nr 556506-3772), https://www.sarnmark.se/
Första Magasinsgatan 3 (visa karta
)
803 10 GÄVLE
För detta jobb krävs körkort.
Särnmark Ekonomiassistans AB
Theresé Hiller therese.hiller@sarnmark.se
9845734