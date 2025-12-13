Personlig Assistent till kvinna i Karlstad - Vikariat!
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Karlstad Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Karlstad
2025-12-13
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB i Karlstad
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige
Jag är en kvinna på 37 år som bor i Karlstad i egen lägenhet. Jag älskar matlagning, dans och att resa! Just nu söker jag en personlig assistent för ett vikariat, då en av mina assistenter ska gå på mammaledighet.
Min personliga assistent ska vara kvinna som är 25 år och uppåt, vara rökfri och har körkort. Tidigare erfarenhet av arbete med personer med autism är mycket önskvärt, men inte avgörande. Tack vare möjlighet till en lång inskolningstid kommer du att skolas in i mina dagliga rutiner, lära dig mina kommunikationshjälpmedel och mitt kroppsspråk så du kan tolka och förstå mig då jag saknar verbalt tal.
Detta innebär att du som söker denna tjänst behöver ha förmågan att leva dig in i en annan människas situation, ha god planeringsförmåga och vara tålmodig och lugn. Du ska möta mig där "jag är", vara ett steg före, så jag får god förutsägbarhet och trygghet. Är du dessutom en empatisk människa, som också är bra på att ta till sig skriftlig och muntlig info och jobba utifrån dessa, då är du rätt person för denna tjänst. Hoppas vi finner varandra snabbt och samarbetar bäst i världen!
Omfattning: Tjänsten är ett vikariat på 36 tim/veckan med start i februari men med möjlighet att starta redan nu på timmar.
Arbetstider: Varierande schema som innebär dag-, kväll- och nattid med jour (4 tim).
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332), https://jag.se/assistans/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
JAG Personlig assistans Jobbnummer
9643092