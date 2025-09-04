Personlig assistent till kvinna i Kalmar, 16% tjänst dagtid.
Libra Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kalmar Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kalmar
2025-09-04
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Libra Assistans AB i Kalmar
, Mörbylånga
, Nybro
, Mönsterås
, Hylte
eller i hela Sverige
Vi söker en pålitlig och erfaren personlig assistent för dagtidstjänst i Kalmar.Publiceringsdatum2025-09-04Dina arbetsuppgifter
Tjänsten är på 16% och fokus ligger på att skapa en trygg och stabil vardag för vår kund. Rollen innebär att anpassa stödet efter kundens unika behov och bidra till deras välbefinnande och säkerhet.
Erfarenhet och Kvalifikationer
Du bör ha tidigare erfarenhet av vård och omsorg samt ha arbetat som personlig assistent. Erfarenhet av individuellt anpassat stöd är meriterande.
Egenskaper vi Söker
Vi söker någon som är lugn, ansvarsfull och empatisk. Du bör kunna hantera olika situationer med säkerhet och ha förmåga att samarbeta väl med kunden.
Du behöver vara rökfri och behärska det svenska språket väl i tal och skrift.
Kunden vill ha kvinnliga sökande.
Dina Arbetsuppgifter
Som personlig assistent kommer du att hjälpa till med bland annat personlig hygien, förflyttningar och andra dagliga aktiviteter. Din lyhördhet och problemförmåga kommer att vara avgörande för att möta kundens behov.
Om Tjänsten
Arbetstiderna hos kunden är endast vardagar mellan 08.00-17.30, med fast schema 16%.
Rekrytering sker löpande, så ansök gärna så snart som möjligt om du är den vi söker.
Varmt välkommen!
Vilka är vi på Assistanspoolen?
Vi ingår i Hedera Assistans - en trygg, väletablerad och professionell aktör inom personlig assistans med hjärtat på rätt ställe.
Vi har ett av världens viktigaste jobb - att stötta de som behöver samhällets stöd allra mest! Och det är vi stolta över. Idag finns vi på ett flertal ställen i Sverige, men vår vision är att fortsätta växa i landet och stötta ännu fler till en berikande vardag. Inom Hedera Assistans finns Libra Assistans, Assistanspoolen och Livsanda Assistans. Här arbetar enastående människor med olika bakgrunder som förenas med energi och glädje för att förmedla livskvalitet. Tillsammans har vi en och samma ledstjärna - att handling, tanke och ord alltid ska överensstämma. Vår verksamhet är uppbyggd på en trygg och stabil värdegrund. Alla ska få möjlighet till självbestämmande, ett innehållsrikt liv med trygghet och ett gott mående. Att vi dagligen bidrar och skapar en meningsfull vardag för dessa människor gör oss både stolta och lyckligt lottade. Genom en genuin passion och med ett hjärta för såväl kunder som medarbetare bildar vi en välmående verksamhet som fortsätter att blomstra. Det är kärnan i organisation och vårt arbete.
Vi hoppas att just du vill bli vår nästa personliga assistent. Ansök redan idag, så hörs vi! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Libra Assistans AB
(org.nr 556694-1554), https://www.hederaassistans.se Arbetsplats
Hedera Assistans Kontakt
Sara Christiansson sara.christiansson@hederaassistans.se Jobbnummer
9492559