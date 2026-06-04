Personlig assistent till kvinna i Blomstermåla, vikarie
Libra Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kalmar Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kalmar
2026-06-04
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eller i hela Sverige
Nu söker vi en tjej som vill bli en i teamet norr om Kalmar!
Vår kund som söker ny personlig assistent är en kvinna på 40 år som är rullstolsburen och har ett aktivt liv. Där ingen dag är den andra lik, men även rutiner finns.
Vi söker dig som inte är rädd för nya saker och även har ett öga för att se vad som behöver göras.
Den vi söker ska ha erfarenhet inom vården, du få inte vara rädd eller allergisk mot hund och häst, och manuellt körkort är ett krav då du kommer köra kunden i sin bil.
Tjänsten vi söker personal till är en behovsanställning, men för rätt person finns även möjlighet till deltidstjänst.
Vi utför bakgrundskontroll.
Välkommen med din ansökan!
Vilka är vi?
Vi ingår i Hedera Assistans - en trygg, väletablerad och professionell aktör inom personlig assistans med hjärtat på rätt ställe. ❤️
Vi har ett av världens viktigaste jobb - att stötta de som behöver samhällets stöd allra mest! Och det är vi stolta över. Idag finns vi på ett flertal ställen i Sverige, men vår vision är att fortsätta växa i landet och stötta ännu fler till en berikande vardag. Inom Hedera Assistans finns Libra Assistans, Assistanspoolen och Livsanda Assistans. Här arbetar enastående människor med olika bakgrunder som förenas med energi och glädje för att förmedla livskvalitet. Tillsammans har vi en och samma ledstjärna - att handling, tanke och ord alltid ska överensstämma. Vår verksamhet är uppbyggd på en trygg och stabil värdegrund. Alla ska få möjlighet till självbestämmande, ett innehållsrikt liv med trygghet och ett gott mående. Att vi dagligen bidrar och skapar en meningsfull vardag för dessa människor gör oss både stolta och lyckligt lottade. Genom en genuin passion och med ett hjärta för såväl kunder som medarbetare bildar vi en välmående verksamhet som fortsätter att blomstra. Det är kärnan i organisation och vårt arbete.
Vi hoppas att just du vill bli vår nästa personliga assistent. Ansök redan idag, så hörs vi! ☺️ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7341180-2035060". Arbetsgivare Libra Assistans AB
(org.nr 556694-1554), https://jobb.hederaassistans.se
Brandstationsgatan (visa karta
)
386 31 FÄRJESTADEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hedera Assistans Jobbnummer
9946870