Personlig assistent till kvinna i Björlanda
2026-02-25
Nu söker vi 2 personliga assistenter till vår kund i Björlanda. Nedan ser du frågor som är viktiga för kunden, känner du igen dig i dessa så tveka inte på att skicka in din ansökan. Rekryteringen sker löpande.
• Har du körkort och kan köra manuell bil?
• Är du ordningsam, flexibel, glad, lyhörd, ärlig, och ser möjligheter?
• Älskar du musik?
• Tycker om att gå på Liseberg (även på Halloween? :))
• Tycker om att bada?
• Gillar att baka och laga mat?
• Har du ett intresse för kroppens funktioner och hur träning kan ge positiva effekter?
• Har du möjlighet att åka på resor emellanåt?
• Är du en social person som gärna följer mer på konserter, bio, teater, shopping, fika, biblioteket, träffa kompisar?
Om du utöver detta är ickerökare och ser ditt arbete som personlig assistent en längre period, sök gärna för att bli min personliga assistent!
Arbetstiderna är främst dag- och kväll både vardag och helg.
