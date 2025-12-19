Personlig assistent till kvinna i Älvsjö, till schemarad och timvikarier
DVT Assistans har sedan 2005 arbetat för att skapa vardagsflyt för både våra kunder och våra assistenter.
Det gör vi genom att erbjuda personlig assistans som bygger på engagemang, respekt och omtanke - något som gör verklig skillnad för både kunder, anhöriga och våra medarbetare.
Vi är en arbetsgivare som värnar om våra anställda. Hos oss arbetar du under trygga och goda arbetsvillkor, med kollektivavtal, tjänstepension och friskvårdsbidrag som en självklar del av din anställning. För oss är det viktigt att du som assistent känner dig uppskattad, trygg och delaktig. Vår värdegrund - Delaktighet, Värdighet och Tillgänglighet - genomsyrar hela verksamheten och är en levande del av vårt dagliga arbete. Idag sysselsätter DVT Assistans ca 350 personliga assistenter.
Hos oss får du mer än ett jobb - du får världens viktigaste arbete, där du varje dag har möjlighet att göra skillnad i en annan människas liv, på riktigt.
Hej!
Jag är en kvinna på 30 år som bor i Älvsjö och lever med en ryggmärgsskada efter en olycka 2013. Jag söker efter kvinnliga personliga assistenter som kan agera som mina händer och hjälpa mig att få min vardag att gå runt. Det är viktigt att vi klickar på ett personligt plan och kan ha kul tillsammans, det bidrar till en bra och positiv energi till både mitt liv men även arbetsplatsen, vilket är något som jag värdesätter.
Jag söker dig:
Jag söker efter dig som är lyhörd, har tålamod, hög arbetsmoral och gillar utmaningar. Plus i kanten om du tycker om träning, laga mat, resa, även om du har karaktär och kan tåla sjuk humor (enligt min mamma har jag tydligen det för att jag blev tappad i golvet som barn )
Ser helst att du pratar flytande svenska då kommunikation är en viktig del.
Jag söker efter timvikarier som kan jobba såväl dag, kväll och natt, samt en assistent som kan jobba på schema och även är sugen på att jobba extra vid behov.
Om det här är något som passar in på dig, så träffar jag gärna dig på en intervju!
Arbetstid och tjänstgöringsgrad: Arbetstiden varierar dagtid, kväll samt nätter med 4 timmar jour.
Anställningsform: Timanställning eller Så länge uppdraget varar (gäller schemarad på ca 40 %)
Lön: Fast timlön enligt kollektivavtal.
Tillträde: Omgående för introduktion.
OBS! Ditt personliga brev är viktigt... Välkommen in med din ansökan!
För denna tjänst krävs det ett registerutdrag ur polisens belastningsregister. (LSS-barn). Följ länken nedan: https://etjanster.polisen.se/eregisterutdrag/utdrag
Som personlig assistent hos oss är din personlighet, ditt engagemang och din förmåga att skapa livskvalitet viktigare än vad som står i ditt CV. Vi ber dig bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv, tillsammans med ett CV som kompletterar bilden av dig i din ansökan.
Känns den här tjänsten rätt för dig? Tveka inte att söka! Urval och intervjuer sker löpande.
