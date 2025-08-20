Personlig Assistent till kvinna i Älvdalen
2025-08-20
Nyfiken assistent sökes för timanställning med möjlighet till fasta pass!
Om mig: Jag är en pigg och glad kvinna med funktionsnedsättning som söker personliga assistenter att förstärka min assistans med. Jag behöver hjälp med det mesta i min vardag. Jag är nyfiken på livet, gillar socialt umgänge och att vara med där det händer saker.
Om dig: Du som söker bör vara öppensinnad och lyhörd för mina önskemål och precis som jag, nyfiken på livet och tillvaron. Du får gärna ha erfarenhet inom yrket men det är inget krav, den personliga kontakten mellan oss är viktigast.
Om rollen: Att vara personlig assistent är ett serviceyrke och en ansvarsfull roll och du kommer att få en god introduktion av yrkesrollen.
Omfattning: Timanställning för extra vid behov, möjlighet till att få fasta pass finns för att stärka upp under hösten. Arbetet innehåller både dag, kväll, natt och helg jobb.
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan!
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332), https://jag.se/assistans/ Arbetsplats
JAG Personlig assistans Jobbnummer
9467158