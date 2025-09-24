Personlig assistent till kvinna i Alingsås
Novasis Mitt AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Alingsås Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Alingsås
2025-09-24
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Novasis Mitt AB i Alingsås
, Ale
, Vårgårda
, Borås
, Kungälv
eller i hela Sverige
Personlig assistent till
Om jobbet
Är du en ansvarsfull människa som trivs med att arbeta med andra människor och vill arbeta som personlig assistent till en kvinna som är bosatt i Alingsås i eget boende?
Vi ser gärna att du som söker är duktig på att ta egna initiativ, ansvarstagande, noggrann och tycker om att lära dig.
Erfarenhet av teckenkommunikation är meriterande.
Kunden är på daglig verksamhet dagtid på måndag, tisdag, torsdag och fredag så då är passen förlagda 15.00-08.30 resterande dagar är det dygns pass som är förlagda 08.30-08.30 med jour nattetid 23.00-05.40.
Vi söker just nu vikarie samt något fast pass.
Arbetsuppgifter är det sedvanliga inom assistansen så som matlagning, hygien, dusch, städ.
Mer information ges vid intervjutillfället.
Kundens krav och önskemål
Teckenspråk meriterande samt erfarenhet av personlig assistans och ADL.
Att arbeta hos Novasis
Vi är ett starkt team med lång erfarenhet från branschen som byggt upp företaget med all den erfarenhet som vi samlat genom åren. För oss är det självklart att assistansen alltid utgår från hur kunden vill att den utförs.
Vi fokuserar också på våra medarbetare då de är det värdefullaste vi har. Vi har ett av branschen mest generösa kollektivavtal genom Fremia, samt ger våra personliga assistenter den kompetensutveckling som behövs för att känna sig trygg i sitt arbete. Detta för att kunna leverera en trygg assistans av hög kvalitet för våra kunder, av medarbetare som är stolta över sitt jobb och sin arbetsgivare.
Våra värdeord är trygghet, frihet, närhet och dessa jobbar vi utifrån varje dag.
Vi sätter alltid individen i fokus.
Vanlig förekommande arbetsuppgifter när du arbetar som personlig assistent är bland annat att tillgodose kundens grundläggande behov som hygien, förflyttningar och hushållsarbete m.m.
Du blir en aktiv del av kundens vardag så dennes liv blir en helhet som denna kan vara med att påverka och leva det liv den vill leva.
Om din ansökan
Din ansökan kommer att läsas av oss på Novasis samt kunden och dennes anhöriga.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och möjliggöra för god kommunikation med dig som ansöker ber vi dig skicka in din ansökan genom denna ansökning och inte genom mail eller i pappersformat.
Denna rekrytering sköts internt hos oss och vi avböjer alla förfrågningar från rekryterings- och bemanningsföretag. Varaktighet, arbetstid, etc.
Vid behov Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Novasis Mitt AB
(org.nr 556738-9142) Kontakt
Linnéa Englund linnea@novasis.se Jobbnummer
9523817