Personlig assistent till kvinna i 60-årsåldern i Aspudden
Olivia Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm
2025-09-17
Vill du vara med i en glad och stabil assistentgrupp hos en trevlig kvinna i Aspudden? Här finns chansen till en timanställning/vikariat med goda möjligheter till heltid/deltidsanställning i höst.
Jag är en 60-årig kvinna som är sjuk i MS. Nu söker jag förstärkning till mitt fina team av assistenter. Jag använder mig av elrullstol och har diverse hjälpmedel (däribland taklyft) i mitt hem. Arbetet som personlig assistent hos mig innebär bland annat att du hjälper mig med dagliga sysslor, påklädning, matlagning samt personlig hygien. Vem är du? Jag söker en svensktalande kvinna som är social, initiativrik och lyhörd. Du är ordningsam, noggrann och professionell. Din arbetsplats är till stor del förlagd till mitt hem och det är viktigt att du har förståelse för vad det innebär.
Det är uppskattat att du tar egna initiativ och kommer med förslag och idéer, både på aktiviteter eller förbättringar i mitt hem. Du är en trygg och stabil person som förstår vilket ansvar arbetet innebär.
Tidigare erfarenhet som personlig assistent är ett plus men inget krav. Om mig Matlagning är ett stort intresse för mig, jag har tidigare arbetat som kock och tycker om att prova olika rätter. Även odling och växter är något jag ägnar mig åt. Jag tycker om djur och det kan hända att jag får besök av hundar.
Jag är social och tycker om att vara aktiv men kan ha sämre dagar där jag inte orkar lika mycket. Det är därför viktigt att du som assistent kan ta egna initiativ och vara lyhörd. Mina dagar ser olika ut så flexibilitet och förståelse är önskvärt. Publiceringsdatum2025-09-17Om tjänsten
Här jobbar du dygnspass kl 09.00-09.00 med 7 timmars väntetid under natten. Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan börja inskolas omgående. Kvalifikationer
Tåla pälsdjur
Meriter:
Tidigare vårderfarenhet
Sysselsättningsgrad: 2 timvikarier vid behov med chans till fast schemarad
Tillträde: Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
För att komma till anställning behöver du ha ett Bank-ID. Många av våra kunder önskar även att du beställt ett belastningsregister att uppvisa vid eventuell anställning.
Vid frågor kontakta oss via mejl
Att tänka på inför din ansökan:
En förutsättning för att påbörja en anställning hos på Olivia är att du som söker kan uppvisa giltig ID -handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida.
För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Om rekryteringsprocessen: Din ansökan kommer att hanteras av medarbetare på Olivia samt av kund / brukare och eventuell anhörig, godman eller annan.
Om du ger ditt samtycke kan vi dela din profil med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia.
För dig med Anställningsstöd:
Olivia är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen . Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med Bank-ID genom via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
Om kollektivavtal hos Olivia:
Som medarbetare omfattas du av kollektivavtal och självklart är du försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Olivia Personlig Assistans AB
(org.nr 556630-8986), https://www.oliviapersonligassistans.se/ Kontakt
Wilma Loogna wilma.loogna@olivia.se Jobbnummer
9514503