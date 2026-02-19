Personlig assistent till kvinna i 60 år åldern
Human Touch AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Karlskrona Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Karlskrona
2026-02-19
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Human Touch AB i Karlskrona
, Ronneby
, Sölvesborg
, Växjö
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att arbeta som personlig assistent och som brinner för att finnas till för och hjälpa andra.
Det är meriterande om du är huslig av dig och har ett intresse för bland annat odling, baka och laga mat samt är noggrann med de vardagliga sysslorna som behöver göras i ett hem.
Du bör vara medveten om samt respektera att du arbetar i någon annans hem.
Kunden tycker om att bada på sommaren och vill då att assistenten badar tillsammans med kunden utifrån kundens hjälpbehov.
Du ska inte vara allergisk mot pälsdjur och du ska tycka om katter eftersom kunden har en katt.
Kunden är rökare och röker utomhus vilket du behöver vara medveten om och acceptera. Viktigt at kunna vara flexibel och att tycka om barn.
Ett krav är att du har körkort och tillgång till egen bil.
Tjänsten kommer att ligga på runt 50 procent.
Vi kommer att gå mycket på personlig lämplighet och personkemi mellan kund och assistent.
Vi kommer göra ett ett löpande urval och tjänsten kan tillsättas innan ansökningtiden går ut så är du intresserad ansök redan nu. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Human Touch AB
(org.nr 556855-8570), https://www.humantouch.nu/
Enl. ÖK (visa karta
)
371 33 ENL. ÖK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Personalansvarig
Patrik Artmark patrikartmark@icloud.com 0708406206 Jobbnummer
9751716