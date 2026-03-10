Personlig assistent till kvinna i 50-års åldern, Björna.
Om jobbet
Vi söker en personlig assistent till en målmedveten och driven kvinna som bland annat gillar djur, natur och att åka på utflykter.
Arbetsplatsen är några mil från Örnsköldsvik så du bör ha körkort och tillgång till bil.
Katt finns i hemmet.
Arbetstider
Timanställning och sommarvikariat.
Dagtid måndag till torsdag. Viss helgtjänstgöring kan förekomma.
Arbetet
• innebär ofta att du hjälper till med förflyttningar, av och påklädning, personlig hygien, att sköta hushållet, vara med på fritidsaktiviteter mm.
Att bygga en stark relation som ändå är professionell är grunden för en bra assistans. Det måste finnas ett förtroende mellan dig och den du ska arbeta med och det är viktigt att ni kan fungera tillsammans. God personkemi är viktigt!
Kanske har vi jobbet som skulle vara perfekt för just Dig! Tveka inte att höra av dig till oss.
Care of Elin & Lotta är ett lokalt företag som arbetar med personlig assistans och personlig omsorg.
Vår värdegrund bygger på ödmjukhet, respekt och en genuin vilja att hjälpa. Vi förstår att det vi gör påverkar människors liv, och därför tar vi vårt ansvar på största allvar. Vi är tacksamma för det förtroende som ges oss, och arbetar alltid för att vara ett stöd som känns nära, tryggt och pålitligt.
Vi söker de bästa medarbetarna
Som anställd på Care of Elin & Lotta så blir du en del av ett härligt Team med närvarande chefer som vill ge dig de bästa förutsättningarna för att kunna göra ett bra arbete. Vi vill ge våra kunder den allra bästa assistansen och omsorgen och det innebär att vi även har höga krav på vår personal.
När du arbetar hos oss så förväntar vi oss att du har ett professionellt förhållningssätt till yrket och är en god lagspelare som tillsammans med dina kollegor och chefer arbetar aktivt för att skapa en bra och lösningsfokuserad arbetsgrupp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
Centralesplanaden 20 D
891 32 ÖRNSKÖLDSVIK
Emma Rankvist emma@elinlotta.se +46766970502
