Personlig assistent till kvinna i 40-årsåldern i Nacka kommun
2026-03-30
Är du en glad och positiv person som vill ha ett arbete där du verkligen gör skillnad? Vi söker nu dig som vill arbeta som personlig assistent hos en kvinna som lever med ALS.
Ditt uppdrag
Som personlig assistent kommer du att arbeta med en kvinna i 40-årsåldern som har ALS. Hon är en social person som har nära till skratt och uppskattar sällskap. Vi söker assistenter som är observanta på hennes behov och som kan agera självständigt och ta egna initiativ. Kommunikation sker främst via talplatta och skrift.
Arbetsuppgifterna varierar beroende på kundens föränderliga behov och det är viktigt att du är flexibel och kan anpassa dig till förändringar.
Arbetar du dag består arbetet av att stötta kunden i vardagen, såsom personlig omvårdnad, hushållssysslor, förflyttningar, sociala aktiviteter och följa med på ärenden.
Din erfarenhet
För att vara aktuell för rollen ser vi gärna att du har
- Tidigare erfarenhet som personlig assistent, särskilt meriterande med ALS
- God fysisk förmåga då arbetet kan innefatta lyft och förflyttningar
- Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Vi söker dig som gärna är kvinna som är en social, tålmodig och självständig person. Du ska ha en god förmåga att anpassa dig efter förändrade behov och kunna ta egna initiativ när det behövs. Humor och en lättsam inställning är viktigt för vår kund, så det är ett plus om du är någon som gärna skrattar och har lätt för att skapa en avslappnad stämning, samtidigt som du är väldigt lyhörd och bra på att läsa av situationer.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Om anställningen
Vi söker assistenter som kan börja omgående. Du erbjuds en PAN-anställning och kommer att få en individanpassad introduktion och utbildning för att lära dig om kundens specifika behov och rutiner. Tjänsten är en del av ett team av assistenter som arbetar tillsammans för att ge kunden bästa möjliga stöd.
Arbetstiderna är enligt schema dagtid ca 08:00/09:00-17.00 både vardagar och helger.
Den här anställningen inleds med en PAN-anställning med möjlighet till särskild visstid eller tillsvidare med provanställning. Läs mer om PAN-anställning https://skr.se/kollektivavtal/lonekollektivavtalvidsidanavhok/pan25overenskommelseomlonochanstallningsvillkorforpersonligassistentochanhorigvardare.8238.html
Som medarbetare hos oss erbjuds du ett meningsfullt arbete där du gör skillnad i en människas vardag. Genom att vara en del av vårt team får du vara med och skapa en trygg och respektfull miljö för vår kund, samtidigt som du får möjlighet att utvecklas i din roll som personlig assistent.
Personlig assistans är en del av Nacka kommuns omsorg och assistansverksamhet som arbetar på uppdrag av Socialtjänsten och Försäkringskassan. Läs mer om oss på: https://www.nacka.se/valfard-samhallsservice/omsorg-och-assistans/personlig-assistans/
Utdrag från belastningsregistret
I enlighet med Nacka Socialnämndens beslut krävs ett utdrag ur Polisens belastningsregister i samband med anställning. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/.
Begär "digitalt registerutdrag" till din digitala brevlåda i samband med att du skickar in din ansökan för att underlätta i rekryteringsprocessen.
Om du vill veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Lina Johansson, verksamhetschef, på lina.johansson@nacka.se
, alternativt Ebba Sjöqvist, rekryteringsspecialist, på 070-431 96 58 eller ebba.sjoqvist@nacka.se
.
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad.
Välfärd Samhällsservice ansvarar för kommunens produktion av välfärdstjänster och driver bland annat särskilda boenden för äldre och personer med särskilda behov, dagliga verksamheter, fritidsgårdar, musikskola och kulturhus. Totalt har vi drygt fyrtio enheter inom fyra affärsområden med 1400 medarbetare och tillsammans omsätter vi cirka 600 miljoner kronor. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa de bästa förutsättningarna för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Ersättning
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/116".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare: Nacka kommun
(org.nr 212000-0167)
Nacka kommun, Välfärd samhällsservice, Personlig assistans
Ebba Sjöqvist 0704319658
