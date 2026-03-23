Personlig Assistent Till Kvinna - Vaken Natt
2026-03-23
Personlig assistent till kvinna - VAKEN NATT
Vi söker nu en personlig assistent till en kvinna i 20 års åldern.
Tjänsten är på cirka 75% med kombinerat natt/dagarbete - merparten natt. Tjänsten är dock självklart utformad så att du får tillräcklig vila mellan passen och en bra rytm mellan dag och natt.
Tjänsten påbörjas nu i närtid med inskolning för att sedan arbeta kontinuerligt på stor schemarad i sommar som sedan fortsätter till hösten.
Uppdraget:
Vår kund är en tjej i 20 års åldern med ett stort omsorgs och vårdbehov - Som assistent hjälper till med allt från hygien, förflyttningar, kommunikation och ser till så att kund får en meningsfull vardag. Arbetet sker både på egen hand men även med kollega då kunden har en del dubbelassistans (två assistenter närvarande)
Kunden har assistans dygnet runt och under natten är arbetet av övervakande karaktär. (vaken-natt)
Sökande:
Du som söker bör vara en serviceinriktad kvinna. Du ska vara ansvarsfull och initiativtagande samt duktig på att skapa samt behålla relationer
Det är meriterande om du som sökande har erfarenhet från vården sedan tidigare eller annan relevant bakgrund då kunden har ett stort vårdbehov. Kunden har en tight, flexibel och sammansvetsad arbetsgrupp där alla hjälps åt för få ihop allt från rutiner till schema.
I övrigt är körkort och tillgång till bil ett måste då kunden varannan vecka befinner sig på ort strax utanför Skellefteå.
Tjänsten påbörjas efter överenskommelse. Möjlighet till ledighet under sommaren finns men vi räknar med att sökande har möjlighet att arbeta större delen juni/juli/aug.
Vid frågor om tjänsten hör av er till Stefan Jonsson på 070-108 86 42.
Stefan Jonssonstefan@tryggassistans.se
070-108 86 42Om företaget
Trygg Assistans är ett litet och familjärt företag med kunden och dennes assistenter i fokus. Vi tillämpar kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag. Varje grupp har en egen kund-och personalansvarig som ser till att du trivs och får den hjälp du behöver för att lyckas i ditt arbete. Hos oss känner vi varandra - här är ingen anonym.
Eftersom vi känner våra kunder väl, sköter vi vår egen rekrytering. Därför undanber vi oss vänligen men bestämt all kontakt från rekrytering-och bemanningsföretag. Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
