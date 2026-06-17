Personlig assistent till kille i Vänersborg på 80%
Kura Omsorg i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Vänersborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Vänersborg
2026-06-17
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På Kura Omsorg arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Kura Omsorg söker dig som vill arbeta som personlig assistent. Vi erbjuder en tjänst på cirka 80 % med fast schema.
Arbetstiderna är förlagda till dagtid och kvällstid under vardagar samt varannan helg.
OM KUNDEN
Vår kund är en 14-årig kille med glimten i ögat som bor med sin familj i Vänersborg. Han har cerebral pares, epilepsi och är rullstolsburen. Du som assistent hjälper honom med allt i hans vardag, från personlig hygien och förflyttningar till att spela tv-spel som är hans favoritsysselsättning. Utöver detta är du med honom i skolan under vardagar, därefter är arbetstiden förlagd hemma eller på diverse aktiviteter familjen hittar på tillsammans.
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker vi dig med hjärtat på rätta stället. Du har nära till skratt, hög arbetsmoral, är initiativrik, ansvarstagande och tycker om att arbeta med människor. Personkemi är det som i slutänden väger tyngst. Vidare som assistent i detta uppdrag bör du vara beredd på att manuella lyft förekommer. Både skolan, hemmet och bilen är anpassat för att tunga lyft ska undvikas, men det förekommer platser där lyft inte finns att tillgå.
KRAV
Körkort och tillgång till bil
Ej allergisk mot pälsdjur då hund och katt finns i hemmet
Rökfri
Behärska svenska språket väl i både tal och skrift
MERITER
Erfarenhet av att arbeta som personlig assistent
Erfarenhet av epilepsi
Erfarenhet av cerebral pares
Sysselsättningsgrad: 80%.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Kura Omsorg, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Kura Omsorg behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år för att jobba som personlig assistent.
Om du ska arbeta med barn och unga under 18 år krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdraget beställs av via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid.
Utdragen kan beställas med BankID via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag i enlighet med gällande lagstiftning och de nya regler som trädde i kraft den 1 mars 2026.
ATT ARBETA PÅ KURA OMSORG
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Dessutom anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
DELA KANDIDATER MELLAN BOLAGEN
Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Du ger ditt medgivande i ansökan.
FÖR DIG MED ANSTÄLLNINGSSTÖD
Om du som söker har rätt till någon form av anställningsstöd tar vi som arbetsgivare på Kura Omsorg även detta i beaktning vid en eventuell anställning. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7563464-2056980". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kura Omsorg i Sverige AB
(org.nr 556733-7364), https://kuraomsorg.teamtailor.com
Kungsgatan (visa karta
)
462 33 VÄNERSBORG Arbetsplats
Kura Omsorg Jobbnummer
9967425