Personlig assistent till kille i tonåren - varannan helg på Hammarö
2026-04-24
OM JOBBET
Vår kund är en tonårskille som har en utvecklingsstörning och autistiska drag. För honom innebär det att han gör sig förstådd genom ljud och gester, och behöver stöttning i alla vardagens moment.
Arbetsuppgifterna innefattar att hjälpa honom med träning, mat och vid hygienmoment. Du kommer även vara en viktig del i hans kommunikation och hjälpa honom göra sig förstådd. Det här är en mycket aktiv kille så du behöver gilla att arbeta utomhus i alla väder.
Han bor på Hammarö med sina föräldrar.
DU SOM SÖKER ÄR
Ansvarstagande, tålmodig och aktiv
Mogen och trygg både i dig själv och i ditt arbete
Rökfri
Simkunnig
Ej allergisk mot eller rädd för hund
Du bör ha tidigare erfarenhet eller intresse av att arbeta med barn/ungdomar. Det är mycket meriterande om du har erfarenhet av att jobba med autism och tydliggörande pedagogik.
DET HÄR ERBJUDS DU
Vivida står för kvalitet. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra och känna stolthet i din yrkesroll. Som personlig assistent har du ett givande arbete där du är mycket viktig för en annan människa. Du får stöd av oss som arbetsgivare och möjlighet till personlig utveckling genom dina arbetsuppgifter och utbildning. Att vara anställd på Vivida innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd, schyssta semestervillkor och friskvårdsbidrag. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra - våra medarbetare är det viktigaste vi har!
ARBETSTID OCH TJÄNSTGÖRINGSGRAD
Vi söker dig som kan jobba varannan helg, jämna veckor. Passen är förlagda kl 8-16 eller kl 13-22. Del av tiden är dubbelassistans, vilket innebär att man är två assistenter som jobbar samtidigt.
LÖN
På Vivida får du som assistent en fast grundlön per timme + semesterersättning samt eventuell Ob-ersättning. Kollektivavtal finns.
ANSÖKAN
Sista ansökningsdag är 2026-05-24 Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, så tveka inte att skicka in din ansökan!
När du skickat in din ansökan kan du i vissa rekryteringar bli ombedd att svara på kompletterande frågor via video. Då får du ett mail med frågorna från invitations@recright.com
. Håll även utkik i din skräppost om mailet skulle ha hamnat där.
UTDRAG UR BELASTNINGSREGISTRET
Enligt lag krävs utdrag ur Polisens belastnings- & misstankeregister vid arbete med minderåriga kunder (under 18 år). Vivida har därutöver som policy att alltid begära utdrag från samtliga personliga assistenter, i syfte att säkerställa våra kunders trygghet och kvaliteten i assistansen. Därför vill vi gärna att du som blir kallad på intervju tar med aktuellt belastningsregister som inte är mer än 6 månader gammalt. Ansökan om registerutdrag får du via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Om du söker arbete hos våra vuxna kunder väljer du: Arbete med äldre eller vuxna med funktionsnedsättning
Om Vivida
Vivida Assistans är en assistansanordnare som funnits sedan 2004. Med gedigen erfarenhet och trygg arbetsledning erbjuder vi en komplett helhetslösning för våra kunders assistans. Vi finns i hela landet och är en arbetsgivare som värnar om våra medarbetare på riktigt. Våra kunder har även tillgång till kvalificerad juridisk kompetens. Vår verksamhet bygger på en stark värdegrund, för vilken vi tilldelats den högsta R-licensen i etiskt företagande. Vi har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vivida Assistans AB
701 18 ÖREBRO
Vivida Assistans AB
